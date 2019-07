vor 2 Min.

B17: Am Kobelweg wartet die nächste Staufalle

Staus auf der B17 sind ein gewohntes Bild. Die Situation im Stadtgebiet Augsburg wird sich in den nächsten Wochen verschärfen. In zwei Teilabschnitten der Bundesstraße gibt es Arbeiten.

Staufalle B17: Autofahrer müssen sich in Augsburg auf Behinderungen ab Donnerstag einstellen. Arbeiten finden zudem an der Messe statt.

Autofahrer, die regelmäßig auf der B17 im Stadtgebiet Augsburg unterwegs sind, brauchen in den nächsten Wochen viel Geduld und gute Nerven. Gleich in zwei Teilabschnitten der Bundesstraße gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Stadt empfiehlt, die Baustellen weiträumig zu umfahren.

Zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe wird ab Samstag, 6. Juli, die Fahrbahn saniert. Dies bedeutet, dass in jeder Richtung nur ein Fahrbahnstreifen zur Verfügung steht.

Gearbeitet wird ferner ab Anfang Juli zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Holzweg. Es werden sogenannte Verflechtungsspuren errichtet. Dies ermöglicht eine dritte Fahrspur. Die Arbeiten gliedern sich in drei Bauphasen.

Bauphase 1: Sie beginnt am Donnerstag, 4. Juli, und dauert bis 14. Juli. Vorgesehen sind Arbeiten in Randbereichen der B17. Die Fahrbahn wird hierfür eingeengt, wobei zwei Fahrspuren pro Richtung erhalten bleiben.

Es wird in diesem Bereich ein Überholverbot eingerichtet, da die zweite Fahrspur schmäler als gewöhnlich ist und damit nur für Pkw nutzbar ist. In dieser Zeit wird nur die Ausfahrt auf den Holzweg von Süden kommend gesperrt, teilt die Stadt mit.

Bauphase 2: Ab 15. Juli werden zusätzlich noch die zwischen dem Holz- und dem Kobelweg gelegenen Auf- und Abfahrten in diesem Bereich gesperrt. Die Umleitung wird in beiden Richtungen über den Oberen Schleisweg eingerichtet.

Bauphase 3: In der letzten Bauphase werden mit Beginn der Sommerferien am 29. Juli für zwei Wochen die Fahrspuren auf eine Fahrspur pro Richtung reduziert. Die Einschränkungen sind notwendig, da in dieser Bauphase die Asphaltierungsarbeiten stattfinden. Um die neue Fahrspur an die bestehende Fahrbahn anbinden zu können, ist diese Einengung notwendig, teilt die Stadt mit.

In dieser Bauphase wird außerdem die Fahrspurwegnahme bis südlich der Anschlussstelle Kobelweg erweitert, um die Lärmschutzwände in diesem Bereich zu sanieren. (möh)

Themen Folgen