B17: Stau nach Unfall auf Höhe Leitershofen

Auf der B17 in Augsburg gab es am Dienstagmorgen auf Höhe Leitershofen einen Unfall, die Bundesstraße wurde gesperrt. Die Folge sind lange Staus.

Nach einem Unfall auf Höhe Leitershofen wurde die B17 in Richtung Landsberg am Dienstagmorgen komplett gesperrt. In der Folge kommt es zu Staus.

Wegen eines Unfalls ist die B17 in Augsburg, auf Höhe Leitershofen, in Fahrtrichtung Landsberg am frühen Dienstagmorgen komplett gesperrt worden. An dem Unfall beteiligt waren laut Polizei mindestens ein Lkw und ein Auto, das nach dem Zusammenstoß quer auf der Straße stand. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt, ebensowenig, ob Beteiligte verletzt wurden. Ereignet hat er sich am frühen Dienstagmorgen etwa auf Höhe der Ausfahrt Gabelsbergerstraße.

Augsburg: B17 nach Unfall wieder frei

Update: Kurz vor 7 Uhr war die Bundesstraße von den Einsatzkräften geräumt worden und wurde wieder für den Verkehr freigegeben. In der Folge kam es zunächst aber weiterhin zu erheblichen Verzögerungen auf der Strecke in Richtung Landsberg.

B17 in Augsburg nach Unfall gesperrt: Lange Staus waren die Folge

Während der Aufräumarbeiten ist die B17 in Fahrtrichtung Landsberg komplett gesperrt worden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr über einen nahen Kreisverkehr um, es kam in der Folge des Unfalls zu langen Staus und deutlichen Verzögerungen - auch auf den umliegenden Straßen. Teils reichte der Rückstau auf der Bundesstraße 17 bis nach Gersthofen. (AZ)

