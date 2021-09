Zwei tödliche Unfälle in acht Tagen - das passiert nun mit der B17-Baustelle

@Hebrert G.

DIe Pkw-Fahrer sind auch nicht viel besser. Wenn sie in einem leicht erhöhten Fahrzeug wie einem Transporter sitzen, werden sie überrascht sein wieviel Bildschirme auf dem Fahrerschoss leuchten und oft noch dazu Finger ihre Schatten dort huschen lassen. Phones am Ohr ist im Vergleich dagegen selten geworden. Auf einen Telefonierermit Handy in der Hand kommen 4 bis 5 Tipper. Egal ob B17, A8 oder andere (Stadt-)Autobahnen oder anderen mehrspurigen Straßen in Deutschland. Und ob es auf einspurigen Straßen viel besser ausschaut?????

Aufgrund von weniger Gewicht sind die Folgen oft Gott sei Dank nicht so fatal. Aber Unfälle mit Toten und Schwerverletzten gibt es dadurch auch immer wieder. Manchmal hat der tote Fahrer noch das Smartphone in der Hand mit der letzten halb geschriebenen WhatsApp ...

https://www.focus.de/auto/experten/haberland/ablenkung-am-steuer-smartphone-am-steuer-ist-unfall-ursache-nummer-eins_id_7598701.html

https://www.besmart-mobil.de/unfaelle-durch-das-handy-am-steuer/

https://www.unfall-magazin.de/2015/12/01/tippen-bis-zum-tod-ace-zaehlt-bis-zu-90-handy-verstoesse-pro-stunde-id275129



Melden Permalink