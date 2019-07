09:50 Uhr

B17 ist seit heute eine Baustelle - kilometerlange Staus am Morgen

Staufalle auf der B17 in Augsburg: Zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe steht ab Montag in jeder Richtung nur eine Spur zur Verfügung.

Von Michael Hörmann

Eine Autofahrt auf der B17 im Stadtgebiet Augsburg ist dieser Tage kein allzu großes Vergnügen. Zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Holzweg kommt es wegen einer Baustelle bereits zu Behinderungen. Die nächste Staufalle ist heute zu erwarten. Dann rücken die Arbeiter auch zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe an.

Baustelle auf der B17: So läuft die Sperrung

In den nächsten Wochen steht in diesem Teilabschnitt dann jeweils nur ein Fahrspur in jeder Richtung zur Verfügung. Zudem können teils Anschlussstellen nicht angefahren werden. Die Baustelleneinrichtung wurde am Wochenende vorbereitet. Nun wird es ab Montag ernst. Die Arbeiten gliedern sich in zwei Bauphasen.

Bauphase 1 Sie beginnt am Montag, 8. Juli, und dauert bis Mittwoch 17. Juli. In diesem Zeitraum finden die Arbeiten auf der Westfahrbahn (Richtung Landsberg) statt. Eine Auf- und Abfahrt von der Eichleitnerstraße und Rumplerstraße ist in diesem Bereich Richtung Landsberg nicht möglich. Die Umleitung wird über die Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Bürgermeister-Ulrich-Straße eingerichtet.

Wie der Pressesprecher der Polizei Schwaben Nord Siegfried Hartmann mitteilt, kam es am Morgen zu "etlichen Kilometer langen Staus" auf der B17 und den Nebenstrecken. Die Autofahrer müssten diese Woche mehr Zeit einplanen und früher losfahren. "Das wird sich in ein paar Tagen legen, wenn sich die Fahrer an die Situation gewöhnt haben", sagt Hartmann.

Bauphase 2 Sie startet am Donnerstag, 18. Juli. Ab dann wird die Ostfahrbahn (stadteinwärts/Richtung A8) gesperrt. Die Auf- und Abfahrten in diesem Bereich Richtung stadteinwärts sind nicht möglich. Die Umleitung wird ebenfalls über die Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Bürgermeister-Ulrich-Straße eingerichtet.

Die Fahrbahn wird auf dem Streckenabschnitt saniert. Die Stadt Augsburg empfiehlt Autofahrern die Baustelle großräumig zu umfahren.

