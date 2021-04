BMW prallt in Augsburg gegen Wand: War es ein illegales Rennen?

Ein 23-Jähriger ist in Augsburg mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass er an einem Ampelrennen beteiligt gewesen sein könnte.

War es ein illegales Rennen? Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Augsburg mit seinem laut Polizei „hochmotorisierten“ Auto ins Schleudern geraten – und gegen eine Wand der Sporthalle des TSV Haunstetten geprallt. Die Beamten haben den Verdacht, dass sich der Unfallfahrer zuvor mit einem anderen Autolenker ein Ampelrennen geliefert haben könnte. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ließ deshalb die Fahrzeuge beider Männer sicherstellen.

Unfall in Augsburg: Zeugen hörten aufheulende Motoren

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 19 Uhr in der Landsberger Straße. Der 23-Jährige fuhr mit seinem BMW M5 in Richtung Augsburger Innenstadt – also nach Norden. Das Fahrzeug geriet demnach ins Schleudern, fuhr über die Gegenfahrbahn, einen Gehweg und eine etwa 20 Zentimeter hohe Parkplatzumgrenzung. Das Auto rammte einen Fahnenmast und einen Baum – laut Polizei knickten beide um – und stieß dann gegen die Hauswand. Am Auto entstand den Angaben eines Polizeisprechers zufolge ein Totalschaden, der 23-Jährige sei mit leichten Verletzungen ins Bobinger Krankenhaus gebracht worden. Nach vorläufigen Schätzungen dürfte der Gesamtschaden bei rund 50.000 Euro liegen.

Zeugenaussagen ergaben laut Polizei, dass der 23-jährige BMW-Fahrer unmittelbar vor dem Unfall mit einem 22-jährigen Golf-GTI-Fahrer an einer Ampel auf Höhe der Hofgartenstraße gestanden sei. Die beiden Fahrzeuge hätten dann mit aufheulenden Motoren beschleunigt, bevor der BMW des 23-Jährigen ausgebrochen und verunglückt sei. „Aufgrund des geschilderten Unfallherganges und der Spuren vor Ort wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg der Anfangsverdacht eines illegalen Autorennens bejaht“, so der Polizeisprecher weiter.

Fand in Augsburg ein illegales Autorennen statt?

Seit 2017 gelten illegale Autorennen als Straftat und nicht mehr als Ordnungswidrigkeit. Die Justizbehörden können deshalb auch beteiligte Fahrzeuge als sogenannte Tatmittel sicherstellen – und sie im Fall einer Verurteilung auch dauerhaft einziehen. (jöh)

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden unter Telefon 0821/ 323-2710.

