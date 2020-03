24.03.2020

BRK sucht Blutspender

Termin in Inningen fällt aber aus

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat derzeit noch genug Blutkonserven im Lager. Das könnte sich aber in den nächsten Wochen ändern. „Es ist wichtig, dass Menschen weiterhin Blut spenden, wie sonst auch. Denn wir benötigen in Bayern täglich 2000 Konserven“, sagt Patric Nohe, Blutdienstsprecher des BRK. Das Blutspenden ist trotz der verhängten Ausgangssperre für gesunde Menschen nach wie vor erlaubt. Deshalb werden die kommenden Blutspendetermine in Augsburg auch stattfinden. Die nächsten Termine sind am 31. März zwischen 16 und 20 Uhr beim BRK in der Berliner Allee und am 1. April zwischen 16 und 20 Uhr beim BRK in Haun-stetten. Das BRK hofft, dass zu diesen Terminen viele Menschen erscheinen werden. Patric Nohe versichert: „Für Blutspender besteht keine Ansteckungsgefahr mit dem Coronaerreger und es gibt bei unseren Terminen auch ausreichend Desinfektionsmittel für alle“.

Der geplante Blutspendetermin im Feuerwehrhaus Inningen am Mittwoch, 25. März, muss dagegen ausfallen. Grund. krankheitsbedingter Personalmangel. Weitere Blutspendetermine sind zu finden unter: https://www.blutspendedienst.com/blutspendetermine.

