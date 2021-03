vor 23 Min.

Baby-Eichhörnchen fallen aus ihrem Nest - Feuerwehr greift ein

Drei junge Eichhörnchen sind in Augsburg von ihrem Baum zu Boden gestürzt - doch alle Tiere können gerettet werden.

Am Mittwochnachmittag ist die Augsburger Berufsfeuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Imhofstraße in Augsburg beordert worden. Drei Baby-Eichhörnchen seien aus ihrem Nest gefallen und auf dem Boden aufgeschlagen, wurde per Notruf gemeldet, mindestens eines der jungen Nagetiere sei verletzt.

Feuerwehreinsatz: Eichhörnchen stürzen in Augsburg aus ihrem Nest

Die Eichhörnchen saßen noch immer auf dem Boden in der Nähe des Baums, von dem sie gefallen waren, als die Feuerwehrleute eintrafen. Die Tiere "tummelten sich völlig angstfrei auf dem Boden", berichten die Einsatzkräfte. Die kleinen Eichhörnchen zurück in ihr Nest zu locken, sei allerdings gar nicht so einfach gewesen. Die Nagetiere hätten stattdessen mehr Spaß daran gefunden, mit den Feuerwehrleuten zu spielen, als in ihr Zuhause zurückzukehren.

Sie am Boden zurückzulassen, sei allerdings keine Option gewesen, wie es in der Mitteilung der Feuerwehr heißt. Dort wären die unerfahrenen Tiere Hunden und Katzen schutzlos ausgeliefert.

Dem Eichhörnchen bei der Nahrungssuche helfen: So geht's 1 / 3 Zurück Vorwärts Futter Eichhörnchen fressen vorwiegend Nüsse. Vor allem über die Wintermonate ist eine Zufütterung sinnvoll. In Städten und dicht besiedelten Gebieten empfiehlt es sich, ganzjährig Futter für die Tiere bereit zu stellen. Wird ganzjährig gefüttert, kennen die Eichhörnchen die Plätze besser und finden das Futter leichter.

Wasser Aufgrund der langen Hitzeperiode sind viele Wasserquellen ausgetrocknet. Den Tieren Wasser zur Verfügung zu stellen, ist noch wichtiger als extra Futter. Hierbei gilt auch wieder: In den Städten sind die Tiere noch mehr auf zusätzliches Wasser angewiesen als auf dem Land.

Gefahren Bei Regentonnen, Teichen und Tränken darauf achten, Ausstiegshilfen für die Tiere bereitzustellen. Ein Stock im Wasser, der an den Rand führt, reicht dafür schon aus. Wenn man ein unterernährtes oder verletztes Eichhörnchen findet, sollte man es nicht ins Tierheim bringen. Die sind für die Aufnahme von Wildtieren nicht ausgelegt. Am besten bringt man das Eichhörnchen zu einem Tierarzt oder zum Verband für Eichhörnchen Schutz.

Mithilfe einer Leiter beförderten zwei Feuerwehrmänner die Eichhörnchen in ihren Händen daher behutsam auf den Baum, von dort huschten die Tiere letztlich zurück in ihr Nest. Zum Glück habe sich keines der jungen Nagetiere beim Sturz auf den Boden verletzt, es gehe allen gut, versichert die Feuerwehr. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen