16:30 Uhr

Babyglück in den ersten Stunden des neuen Jahres

Isabella kam bereits um 17 Minuten nach Mitternacht in der Uniklinik auf die Welt. Ava-Adela und Florian heißen die ersten Babys im Josefinum.

Von Gerlinde Knoller

In dieser Neujahrsnacht schien es, als wollten gleich mehrere Babys unter den ersten sein, die das neue Jahrzehnt willkommen heißen. Bis fünf Uhr früh hatten im Uniklinikum Augsburg und im Josefinum bereits sechs Neugeborene das Licht der Welt erblickt. Die AZ hat die ersten drei Augsburger Neujahrsbabys besucht und ihren Familien einen Gutschein überreicht.

Am schnellsten war die kleine Isabella, 52 Zentimeter groß und 3396 Gramm schwer. Sie erblickte 17 Minuten nach Mitternacht im Uniklinikum das Licht der Welt. Es ist das erste Kind von Raffaela (28) und Daniel Tenberge (27) aus Gersthofen. Bis etwa 22 Uhr hatten sie noch mit Freunden Silvester gefeiert, um dann doch, wie die Eltern erzählen, ein paar Minuten später „relativ zügig“ in die Klinik zu fahren, nachdem sich die ersten Geburtsschmerzen angemeldet hatten.

Ein Feuerwerk zur Geburt in der Augsburger Uniklinik

Dass sie ihre kleine Tochter schon rund zwei Stunden später in den Armen halten würden, das hatten sie nicht erwartet. „Es war zwar schon einige Tage nach dem errechneten Geburtstermin, aber sie kam dann schneller als gedacht“, erzählt Raffaela Tenberge. Schmunzelnd fügt ihr Mann hinzu, dass es schon ein besonderes Gefühl gewesen sei, dass ihr Kind ausgerechnet in jenen Minuten auf die Welt kam, als draußen, vor dem Fenster des Kreißsaales, das Silvesterfeuerwerk in vollem Gange war. „Eine tolle Begrüßung für unsere Tochter“, meint der Vater. „Überglücklich“, seien sie nun, sagen die frisch gebackenen Eltern, und ein Strahlen liegt auf ihren Gesichtern. Schlafen habe sie diese Nacht nicht mehr gekonnt, erzählt die Mutter, „ich musste die ganze Zeit meine Tochter anschauen“.

Vater: Tochter soll so wie ihre Mutter werden

Dieses Strahlen in den Gesichtern der Eltern war auch im Josefinum zu sehen – etwa bei Adela (22) und Radu Duda (28). Um 1.34 Uhr, als zweites Neujahrsbaby, kam ihre Tochter Ava-Adela auf die Welt, 54 Zentimeter groß und 4160 Gramm schwer. Sie waren schon seit dem späten Nachmittag des Vortags im Josefinum, nachdem sich die ersten Anzeichen der bevorstehenden Geburt gezeigt hatten. „Noch haben wir das Ganze nicht begriffen“, beschreibt der Vater die Gefühle des Paares in den ersten Stunden mit ihrem Kind. Es ist ihr erstes. Und ein wenig stolz fügt er hinzu, wie glücklich sie seien, wie alles Hand in Hand gegangen war: „Unser Haus in Westendorf ist fertig gebaut, wir sind vor vier Wochen eingezogen, und jetzt ist unsere Kleine auf die Welt gekommen“. Was wünschen sich die Eltern für ihre Tochter? Der Vater weiß gleich eine Antwort: „Dass sie so wird wie ihre Mutter“. Gibt es eine schönere Liebeserklärung für eine Frau und ihr Kind?

Aufregende Fahrt für die werdenden Eltern

Aus Vaterstetten hatte sich das Ehepaar Nadine (29) und Martin Rieger (34) in dieser Neujahrsnacht ins Josefinum nach Augsburg aufgemacht. Um 2.56 Uhr kam ihr Sohn Florian als drittes Augsburger Neujahrsbaby auf die Welt, 51 Zentimeter groß und 3890 Zentimeter schwer. Bis kurz nach Mitternacht hat die Familie noch Silvester gefeiert, der Vater hat mit dem vierjährigen Sohn Moritz ein wenig Feuerwerk geschossen. „Ich hatte mich währenddessen etwas hingelegt“, erzählt die Mutter. Erste Wehen waren zu spüren. Schnell war den Eltern klar, dass sie sich besser in die Klinik begeben sollten. Dort kam das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Die 40 Minuten Fahrt nach Augsburg seien „schon etwas aufregend“ gewesen, meint Nadine Rieger. Aber sie wusste auch, dass ihr Mann, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, in kritischen Situationen einen klaren Kopf behält. Haben sie deshalb ihrem Neugeborenen den Namen Florian gegeben, benannt nach dem Schutzheiligen der Feuerwehrleute? Ein bisschen was mag schon dran sein, meint die Mutter.

Lesen Sie dazu auch: Julian kam schon um fünf nach Zwölf zur Welt