Backe, backe, Foodblog: Wie ein Paar fürs Internet kocht

Plus Madeleine und Florian Ankner lernten sich in der Ausbildung kennen. Nun betreiben die Journalisten den Food-Blog Backstübchen und haben ihr erstes Buch herausgebracht.

Von Diana Zapf-Deniz

Wie einst Eva verführte Madeleine Ankner ihren späteren Mann Florian mit einem Apfel. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie ihn damit in das Paradies, die Welt des Backens, lockte. Die beiden haben inzwischen einen der beliebtesten Blogs Deutschlands zum Thema Kochen und Backen mit dem Namen „Das Backstübchen“. Sie kochen nicht einfach Rezepte nach, sie kreieren eigene. Sie sind Food-Styler und das Gesicht von „The Ingredient“, der Community des Müncheners Haushaltsgeräteherstellers Neff. 2018 erhielten sie einen Food-Blog-Award und gehörten zu den Top 10 der deutschsprachigen Blogs in der Kategorie Backen. Nun hat das Paar sein erstes Buch herausgebracht: Apfelküche.

Ein Buch voller Apfelrezepte haben Florian und Madeleine Ankner herausgebracht. Bild: Christin Klose/dpa-tmn (Symbolfoto)

Die Geschichte der beiden 32-jährigen ehemaligen Augsburger, die nun in Langenau bei Ulm leben, klingt wie aus einem Märchen. Sie begegneten sich am ersten Tag ihres Volontariates im Verlagsgebäude der Augsburger Allgemeinen. „Raum 151“ wissen sie noch genau - und dass es Liebe auf den ersten Blick war. Er studierte Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMUK), sie Medienkommunikation. Sie liebt es zu backen, er zu fotografieren. Dazu die gemeinsame Leidenschaft des Gaumengenusses, fertig ist das Erfolgsrezept.

Madeleine wagte im vergangenen Jahr den Schritt in die Selbständigkeit, auch Flo gab kürzlich seine Festanstellung auf. Seit einem Jahr haben sie ihr Kochstudio im Ackermann-Fabrikgebäude im Augsburger Stadtteil Göggingen. Über 200.000 Blog-Aufrufe haben sie pro Monat, davon kommen etwa 80 Prozent von Frauen. In den sozialen Medien erreichen sie auf Instagram 114.000 Nutzer wöchentlich, auf Pinterest 350.000 im Monat. Hohe Klickzahlen sind die Währung im Internet, sie lockt auch Unternehmen an. „Firmen wollen Blogger und deren Zielgruppe haben“, erklärt Florian Ankner. „Unsere Zielgruppe sind Foodies, also Menschen, die es lieben, sich mit Essen zu beschäftigen.“

Backstübchen-Blogger: Für Fotos wird ihr Essen nicht gestylt

"Foodie" ist übrigens ein beliebter Hashtag auf Instagram und wird über 165 Millionen Mal dort verwendet. Um erfolgreiche Blogger zu gewinnen, legen sich Firmen ins Zeug. Dennoch wird zäh verhandelt, denn jede Seite möchte profitieren. Genau das kennt der Backstübchen-Blog gut. Die beiden haben inzwischen namhafte Kunden: Ihr Geschirr besorgen sie sich aus der ganzen Welt, von Australien bis Kanada. Töpferware mit individuellen Formen in Naturtönen. Dazu ein Esstisch mit uriger Holzplatte. Das Küchenstudio dagegen ist hochmodern. „Unser Essen wird für das Foto nicht bearbeitet. Wir verwenden weder Rasierschaum noch Haarlack. Bei uns ist alles echt!“, betont Madeleine Ankner. Immerhin essen sie alles selbst auf, was sie zubereiten. „Wir wollen keine Lebensmittelverschwendung.“

Für ihr Apfel-Rezeptebuch sind sie bis nach Sörup bei Flensburg zu einem Pomologen, einem Obstkundler, gefahren. Denn Meinolf Hammerschmidt hütet in seinem Obstmuseum, dem „Pomarium Anglicum“, über 700 von den weltweit rund 20.000 Apfelsorten. Die Ankners beschreiben in ihrem Buch zwölf beliebte Apfelsorten und zaubern daraus herzhafte und süße Gerichte.

Das Rezept für diesen Florentiner Apfelkuchen findet man auf der Internetseite von Florian und Madeleine Ankner. Bild: Florian Ankner

Doch wie kommt mit einem Blog Geld in die Kasse? „Auf uns kommen Hersteller von Säften, Whiskey oder Honig zu und bitten uns, Rezepte mit ihren Produkten zu entwickeln“, berichten die Autoren. Jedoch sind sie wählerisch: „Kunden müssen zu uns passen.“ Mit ihrer Agentur „hey, foodie - Storytellung & Food-Fotografie“ haben sie namhafte Kunden wie Manufactum und Tchibo, aber auch das Augsburger Restaurant „Nude Food“.

„Für Hymer waren wir drei Wochen in Frankreich mit dem Wohnmobil unterwegs.“ Ziel ist es, regional einzukaufen, Neues zu entdecken und viele Fotos, auch mit der Drohne, zu machen. Das sei nicht so entspannt, wie es klingen mag, und die Zeitspanne schneller vorbei, als man denke. „Begeistert waren wir von der Fougasse, einem französischen Brot mit Kräutern und Olivenöl.“ Natürlich findet man dieses Rezept auf ihrem Blog.

Was Florian und Madeleine Ankner vom Toskana-Urlaub mitbrachten

Im Toskana-Urlaub haben sie Ricciarelli-Kekse in Siena gekostet. Florian Ankner war derart begeistert von den Mandelkeksen, dass seine Frau und er sie zu Hause nachgebacken haben. „Die Kekse sind aus der Pasticceria Nannini, die der Familie von Gianna Nannini gehört und die von ihrem Bruder, dem einstigen Rennfahrer Alessandro geführt wird. „Wir sind stets im Zeichen der Kulinarik unterwegs“, sagen sie.

Madeleine lernte das Backen von ihrer Oma. Kein Wunder, dass Florian ihrem Lächeln und ihren Backkünsten, auch mit Äpfeln, nicht widerstehen konnte. Von den Rezepten ihrer Großmutter lässt sie sich immer wieder inspirieren. „Unseren Food-Blog gibt es seit 2013, und wir hätten uns damals nie vorstellen können, davon leben zu können“, freuen sie sich heute und sind voller Tatendrang. Noch während des Interviews bereiten sie einen Flammkuchen mit Apfel-Sauerrahm, Parmaschinken und Rucola zu. Dabei verwenden sie regionales Mühlenmehl, denn Regionalität ist ihnen wichtig.

Info: Das Buch "Apfelküche" von Madeleine und Florian Ankner ist im Dorling Kindersley Verlag erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.

