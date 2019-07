Baden: Kontrollen ja, aber mit Verstand

Die Augsburger lieben ihre Bäche und Seen und gehen dort gerne zum Schwimmen. Von der Gratwanderung zwischen Verbot und Sicherheit.

Verbote haben in den allermeisten Fällen einen Sinn und sind keine Schikane. Sie sollen vor Gefahren schützen oder dienen in irgendeiner Weise der Allgemeinheit. Doch bei der Durchsetzung von Regeln ist hin und wieder Augenmaß von nöten. Am Fabrikkanal beispielsweise schwimmen die Gögginger gefühlt schon immer auf dem Abschnitt, an dem jetzt Verbotsschilder stehen. Es ist richtig, dass dort keine offizielle Badestelle ist und deshalb auch ohne Schilder offizielles Badeverbot herrscht. Doch das scheint nur dazu zu dienen, die Anwohner der Wohnsiedlung gegenüber vor Kinderlärm zu schützen. Ist das notwendig?

Ein anderes Beispiel ist der Stadtbach, wo nach dem Wortlaut der städtischen Verordnung die Badestrecke am Seil endet. Allerdings ist hinter dem Seil schon immer die Ausstiegsstelle. Trotzdem hat der Ordnungsdienst vor einigen Tagen genau dort kontrolliert und die Schwimmer abgemahnt, wie die Wasserwachtler dort berichten. Man dürfe sich eben nicht am Seil festhalten, wenn man dann nicht rechtzeitig aussteigen kann, hieß es da. Was dem Wortlaut entsprechen mag – aber nicht dem gesunden Menschenverstand.

