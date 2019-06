vor 38 Min.

Badesaison in Augsburg: Der Juni hat etwas gutzumachen

Das Wetter in Augsburg lädt zum Baden ein. Im Mai sah es noch anders aus. Der Start in die Freibadsaison war ein Schlag ins Wasser.

Von Michael Hörmann

Das sieht doch schon mal sehr gut aus: Für Dienstag sind Höchsttemperaturen von 27 Grad für Augsburg vorhergesagt, am Mittwoch wird’s wohl noch ein Grad wärmer. Das sonnige Wetter lädt jedenfalls auch außerhalb der Ferienzeit zum Besuch eines städtischen Freibads ein. Mittlerweile sind alle vier Bäder geöffnet. Das kleine Bad in Lechhausen hat am Wochenende nachgezogen.

Auch wenn die Außentemperaturen die zurückliegenden Tage gestiegen sind, gibt es derzeit eine Einschränkung. Bedingt durch die außergewöhnlich starken Regenfälle im Mai ist die Schwimmstrecke im Kaufbach (Fribbe) aufgrund der starken Trübung des Wassers aus Sicherheitsgründen noch gesperrt.

Schwaches Ergebnis im Mai: Es kamen nur 5200 Besucher

Der Juni hat jetzt einiges zu gut zu machen. Das kühle und regnerische Wetter im Mai trübte die Badebilanz extrem. Im Mai waren es gerade mal knapp 5200 Besucher, die statistisch erfasst wurden. Die beiden Jahren zuvor bewegten sich die Zahlen nahe an der Marke von 25.000 Besuchern.

Unterm Strich zählt allerdings das Jahresergebnis. In bester Erinnerung ist hier noch der heiße Sommer 2018, der den städtischen Freibädern einen Rekordbesuch bescherte. Es kamen fast 275.000 Besucher. Zur besseren Einordnung: Der Mittelwert über zehn Jahre liegt in Augsburg bei 207.000 Gästen.

Neu ist in dieser Badesaison ein musikalisches Angebot für Besucher. Unter dem Motto „Beats am Becken“ legt DJ Ivo Mannheim am Beckenrand auf. Start war am Samstag im Familienbad. Die weiteren Termine: Bärenkeller Bad (Samstag, 6. Juli), Freibad Lechhausen (Samstag, 27. Juli) und Fribbe (Samstag, 3. August). Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Es wird kein zusätzlicher Eintritt zum Badetarif erhoben.

