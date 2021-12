Öffnungszeiten

So haben Bäcker in Augsburg zu Weihnachten, Silvester und Neujahr geöffnet

Viele Augsburger Bäckereien bieten auch über die Feiertage frische Waren an. Welche Filiale wann geöffnet hat, sehen Sie in unserer Auflistung.

Unsere interaktive Karte zeigt, wann die Bäckereien in Augsburg und Umgebung an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr geöffnet haben.

Von Johannes Kapfer