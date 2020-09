24.09.2020

Bäckergasse: Sprayer besprüht Metzgerei mit Worten "Fleisch ist Mord"

Ein unbekannter Sprayer hat eine Metzgerei in Augsburg beschmiert.

Ein unbekannter Sprayer beschmiert eine Metzgerei in der Bäckergasse in Augsburg. Bereits Anfang des Jahres hatte es ähnliche Fälle in der Stadt gegeben.

In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter erneut im Bereich der Bäckergasse eine Metzgerei beschmiert. Der unbekannte Sprayer beschmierte die Schaufensterscheibe laut Polizei mit dem Schriftzug „Fleisch ist Mord“.

Bereits im Februar/März dieses Jahres kam es zu ähnlichen Schmierereien, so die Polizei, die unter der Telefonnummer 0821/323-2110 um Hinweise bittet. (jaka)

