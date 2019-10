09:00 Uhr

Bärenkeller-Wirt Mirko Milosevic ist tot

Der Wirt Mirko Milosevic war in Augsburg in der Gastro-Szene bekannt. Er ist mit 68 Jahren gestorben.

Er war eine feste Größe in der Augsburger Gastronomie-Szene: Mirko Milosevic gewann in den vielen Jahren seines kulinarischen Wirkens in der Stadt zahlreiche Gäste, die Cevapcici, aber auch große Schnitzel zu schätzen wussten. Jetzt ist der beliebte Wirt im Alter von 68 Jahren gestorben.

Milosevic wird in der Heimat beerdigt

Seit 2014 führte er das Gasthaus zum Bärenkeller, zuvor hatte er sich im Eisernen Kreuz in Göggingen und im Bayerischen Löwen in Oberhausen einen Namen gemacht. Am Freitag nahmen Familie und Freunde in Augsburg von Mirko Milosevic in der serbisch-orthodoxen Kirche Abschied, beerdigt wird er im Familiengrab in Bolec/Belgrad. Wie die Familie mitteilt, bleibt wegen des Todesfalls das Gasthaus im Bärenkeller bis 25. Oktober geschlossen. (bau)

