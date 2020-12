vor 16 Min.

Bagger im Univiertel mit Pflastersteinen beworfen

Auf einer Baustelle in der Forschungsallee im Augsburger Univiertel haben Unbekannte offenbar in der Nacht zum Freitag einen Bagger beschädigt. Der auf einer Baustelle eingesetzte blaue Bagger der Marke Liebherr wurde laut Polizei mit Pflastersteinen beworfen. Dabei gingen die Scheiben zu Bruch und die Elektronik des Arbeitsgerätes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 9000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710. (AZ)

