Bahnhofstunnel: Jetzt wird unterm Bahnhofsgebäude gegraben

Plus Die Arbeiten am Bahnhofstunnel in Augsburg gehen in eine ungewöhnliche Phase: Bagger graben rund 500 Lkw-Ladungen Erde unter dem Gebäude heraus.

Am Augsburger Hauptbahnhof gehen die Arbeiten für den Bahnhofstunnel in eine neue Phase: Seit Mittwoch graben die Stadtwerke das Erdreich unter dem Bahnhofsgebäude aus. In den kommenden acht Monaten werden rund 500 Lkw-Ladungen Kies und Sand unter dem denkmalgeschützten Gebäude herausgebaggert. Die Kipper werden über die schon fertiggestellte Rampe in der Halderstraße unter den Bahnhofsvorplatz in 15 Meter Tiefe fahren und dort über eine Rutsche beladen werden. Insgesamt ist der Bahnhofstunnel im Zeitplan – in gut zwei Jahren soll der Tunnelrohbau komplett fertig sein, dann ist noch eineinhalb Jahre Zeit für den Innenausbau, bevor der Tunnel samt unterirdischer Haltestelle unter den Bahnsteigen im August 2023 in Betrieb geht. Seit etwa zwei Jahren stecken die Arbeiten am Bahnhofstunnel in der technisch schwierigsten Phase.

Tunnel unter dem Augsburger Hauptbahnhof

Der etwa 120 Meter breite Bereich des Personenbahnhofs wird seitdem von der Innenstadtseite im Osten und von der Güterbahnhofsseite im Westen in die Zange genommen. Rund 35 Meter Tunnel wurden in den vergangenen zwei Jahren unterhalb der Bahnsteige geschafft, wobei in dieser Zeit auch ein zusätzlicher Bahnsteig errichtet wurde.

Die Tunnelarbeiten am Augsburger Bahnhof gehen in eine besondere Phase: Bagger arbeiten nun direkt unter dem Bahnhofsgebäude.

Parallel stellten die Stadtwerke das Bahnhofsgebäude praktisch auf ein neues Fundament, indem sie monatelang Zement mit Hochdruck ins Erdreich unter dem Gebäude spritzten und eine massive Betonplatte gossen. Wenn ab jetzt der Boden unter dem Gebäude ausgebaggert wird, ruht der Mittelbau des Bahnhofsgebäudes auf dem ausgehärteten Zement unter den seitlichen Grundmauern. 24 Meter Erdreich liegen in den kommenden Monaten vor den Bauarbeitern, bis sie auf der Westseite des Bahnhofsgebäudes rauskommen. Es ist ein mühsames Geschäft. Wegen der Enge kann nur ein Minibagger mit einer kleinen Schaufel eingesetzt werden – knirschend gräbt sich die Schaufel im Scheinwerferlicht ins Erdreich und kratzt aus der Öffnung in der aufgebrochenen Betonwand jedes Mal ein paar Kilo Erdreich. Neben der Baustelle haben die Bauarbeiter ein Bild der Heiligen Barbara aufgestellt – die Schutzheilige von Bergleuten und Tunnelbauern.

Unter dem Augsburger Bahnhofwird gegraben

„Wir arbeiten unter sehr beengten Verhältnissen, was bedeutet, dass wir auch nicht mit großem Gerät arbeiten können“, sagt Dietmar Orwat, Projektleiter der Stadtwerke. Wegen der Abgase von Baggern und Kippern wird die Baustelle im Untergrund künstlich belüftet werden. Zudem wird der Hohlraum unter dem Bahnhofsgebäude mit Fortschreiten des Aushubs immer wieder neu mit Versteifungen und Bodenankern gesichert werden müssen. „Ansonsten würde der Druck des umgebenden Erdreichs Probleme machen“, sagt Orwat. Die Bahnhofshalle mit den Geschäften kann wohl erst ab 2021 wieder in Betrieb gehen. Momentan sind Läden und Fahrkartenverkauf in ein Containerdorf auf dem Bahnhofsvorplatz ausgelagert.

20 Bilder Bahnhofstunnel: Jetzt geht es unter das Bahnhofsgebäude Bild: Silvio Wyszengrad

Bis der Bahnhofstunnel fertig ist, sind aktuell noch etwa 85 Meter Strecke unter dem Bahnhofsgebäude und den Bahnsteigen zu bewältigen. Nicht nur aus Richtung Innenstadt, sondern auch aus Richtung Güterbahnhof/Thelottviertel wird aktuell am Tunnel weitergebaut. In den vergangenen acht Monaten war der Bahnsteig E (Gleise 8 und 9) gesperrt, weil in diesem Bereich der Tunnel gebaut wurde. Anstelle von Bahnsteig und Gleisen klaffte dort ein tiefes Loch, inzwischen ist die Oberfläche wieder hergestellt. Die Bauarbeiter verlegen auf dem neu gebauten Bahnsteigabschnitt über dem Tunnel Steinplatten.

Neue Bahnsteige in Augsburg

Am kommenden Montag wird der Bahnsteig wieder in Betrieb gehen, zunächst aber noch ohne Bahnsteigdach. Hintergrund sind Lieferschwierigkeiten für die Stahlelemente. Der Bahnsteig E wird bei seiner Wiedereröffnung je nach Abschnitt unterschiedliche Bahnsteighöhen haben, die mit Rampen überbrückt sind. Der neu gebaute Abschnitt über dem Tunnel wird die neue Standardhöhe von 56 Zentimetern haben, die alten Bestandsabschnitte nördlich und südlich sind niedriger. Die Bahn will aber – sobald die Stadtwerkearbeiten am Tunnel abgeschlossen sind – die Bahnhofstechnik für rund 100 Millionen Euro erneuern. Dazu zählen Bahnsteige, Oberleitungen und Signaltechnik. Die Bauarbeiter werden nach dem 12. August sofort zum Bahnsteig D (Gleise 6 und 7) weiterspringen. Dort wiederholt sich das ganze Prozedere mit Abbruch, Tunnelbau und Wiederaufbau des Mittelstücks. So wird es Bahnsteig für Bahnsteig weitergehen, bis die Bauarbeiter 2021 an der Außenmauer des Bahnhofsgebäudes ankommen.

So soll der Tunnel unter dem Hauptbahnhof am Ende einmal aussehen. Bild: Projekt Augsburg City

Sobald der Tunnelrohbau fertig ist, muss die Technik eingebaut werden: Straßenbahnschienen und Oberleitungen, vor allem aber Sicherungs- und Steuerungstechnik. „Insgesamt werden es mehrere Hundert Kilometer Kabel sein, die im Tunnel eingezogen werden müssen“, sagt Orwat. „Das wird für die Planer noch mal eine Herausforderung.“ Die moderne Technik kann viel, ist aber auch komplex: Gibt es Feueralarm, muss die Steuerungstechnik die großen Ventilatoren der Entrauchungsanlage unter dem Güterbahnhof anschalten, Feuertüren schließen, Aufzüge sperren, den Meldealarm an Feuerwehr, Stadtwerke und Bahn weiterleiten. „Das alles muss funktionieren, wenn der Tunnelbetrieb startet“, so Orwat.

Das kostet der Bahnhofstunnel

Die Arbeiten am Bahnhofstunnel laufen 2012. Mit der Rampe in der Halderstraße ist der Tunnel 400 Meter lang, zuzüglich weiterer 80 Meter über den neuen Bahnhofsvorplatz West an der Rosenaustraße. Die Stadtwerke kalkulieren angesichts der aktuellen Baupreissteigerungen mit 230 bis 250 Millionen Euro. Mit dem Tunnel werden alle Bahnsteige barrierefrei mit Aufzügen bzw. Rolltreppen erschlossen. Zudem entsteht im zweiten Untergeschoss eine unterirdische Straßenbahnhaltestelle.