Bahnhofstunnel lohnt sich trotz Widrigkeiten

>> Nun hat man eine neue Variante gefunden (die geflügelte Lösung über Rosenau- und Hörbrotstraße), die noch nicht genehmigt ist. <<



Nach meiner Wahrnehmung wird diese Trasse nicht ernsthaft von den Stadtwerken verfolgt - wer seit vielen Jahren keine vernünftigen Bauanträge stellt, bekommt auch nichts genehmigt! Und diese Trasse ist auch nicht wirklich gut, wenn sich jede Tram im Westen des HBF erst mal in die Fahrspuren des Autoverkehrs und den dort üblichen Stau einreihen muss.



Die Linie 5 ist bislang nur eine Vision um den Bahnhofstunnel sinnvoll erscheinen zu lassen und die hohen Kosten und Zuschüsse zu rechtfertigen. Ein ernsthafter Realisierungswille ist weder bei Stadt noch bei den Stadtwerken erkennbar. Das Schattenboxen zur Linie 5 erleben wir ja inzwischen seit dem Bürgerentscheid 2007.



Tatsache ist, dass in Augsburg in Sachen ÖPNV nicht wirklich etwas voran geht und die Fahrgastzuwachs hsl. aus spottbilligen Studentenkarten und dem Bevölkerungswachstum resultiert. Eine Änderung des Modal-Split ist mit den vielen langsamen und unzuverlässigen Buslinien und dem Schikaneeinstieg überhaupt nicht erkennbar. Die Linie 32 steht exemplarisch für einen ÖPNV der einfach niemanden aus dem Auto holt.



