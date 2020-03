18:00 Uhr

Bahnpark: Verfahrene Lage auf dem alten Bahngelände

Diese Brache liegt südlich des Bahnpark-Geländes an der Firnhaberstraße. Ein Immobilienunternehmen will dort eigentlich Wohnungen bauen, doch dabei gibt es Probleme.

Auf dem Areal beim historischen Bahnpark können weder Wohnungen oder Gewerberäume entstehen noch Bahnen fahren. Damit ist eine paradoxe Situation entstanden.

Von Eva Maria Knab

Am alten Eisenbahngelände zwischen Messe und historischem Bahnpark ist eine völlig verfahrene Lage entstanden. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat es in einem neuen Bescheid abgelehnt, das Areal von Eisenbahnbetriebszwecken freizustellen. Damit kann es nicht anderweitig für Wohnen oder Gewerbe entwickelt werden. Gleichzeitig können auf dem Gelände aber auch keine Bahnen fahren, denn das EBA selbst hatte zuvor die dortigen Gleise für stillgelegt erklärt. Die Landeseisenbahnaufsicht hat obendrein 2019 die Errichtung von Prellböcken genehmigt. Damit ist die Fläche bis auf marginale Reste vom Gleisnetz abgeschnitten und soll nach dem Willen des EBA doch gewidmete Eisenbahnfläche bleiben. Das verstehe, wer will.

Wohnen am Bahnpark in Augsburg: Droht weiterer Stillstand?

Die Bundesbehörde argumentiert, dass in Augsburg Vorratsflächen für Bahnunternehmen nötig werden können. Fakt ist aber, dass große Eisenbahnunternehmen wie DB, BRB oder GoAhead ihre Betriebsstellen längst woanders gefunden haben oder bauen. Sie haben auch keinen Einspruch gegen die Freistellung des alten Bahngeländes erhoben. Interessant ist darüber hinaus, dass bisher sämtliche Bemühungen des historischen Bahnparks, sein komplettes befahrbares Gleisfeld im Norden des Geländes zu vermieten, bei lokalen Bahnunternehmen auf keinerlei Interesse stießen. Die Jahrzehnte lang unbenutzten Gleise im Süden und die halb verfallenen denkmalgeschützten Hallen wieder herzurichten und neu zu nutzen, wäre für kleinere Unternehmen wohl nicht bezahlbar.

Mit der Entscheidung des EBA, bei der auch die Stellungnahme der Stadt Augsburg eine maßgebliche Rolle spielte, ist eine paradoxe Situation entstanden. Wird dort weitere Jahrzehnte Stillstand und Verfall herrschen? Das wäre schlimm.

