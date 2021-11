Ein Motorschaden mit Rauchentwicklung bringt Zug bei Göggingen zum Stehen

An einem Zug bei Göggingen hatte sich am Donnerstagabend Rauch entwickelt.

Am Donnerstagabend gab es gegen 19.30 Uhr am Zughaltepunkt Messe in Göggingen einen Feuerwehreinsatz. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Göggingen rückten an. Auch der Rettungsdienst kam mit größerem Aufgebot und auch die Bundespolizei und der Notfallmanager der Bahn waren vor Ort. An einem Regionalzug der Bayerischen Regiobahn ( BRB) hatte sich wohl wegen eines Motorschadens Rauch entwickelt. Laut Fahrgästen, die evakuiert wurden, roch es im Zug plötzlich verschmort, leichter Rauch war sichtbar und eine "komische" Flüssigkeit trat aus.

Die Sperrung der Strecke Augsburg-Inningen ist bereits aufgehoben

Der Zug wurde sicherheitshalber sofort evakuiert und der Zugverkehr komplett gesperrt. Gegen 20.25 Uhr rückte die Feuerwehr ein. Der Zug wurde ins BRB Werk im Bahnpark gefahren und dann die Sperrung aufgehoben. Momentan wird der Zug noch untersucht. Laut Bundespolizei ist der Schaden nicht dramatisch, es gibt keine Verletzten. Um 20.35 Uhr wurde die Strecke Augsburg-Inningen wieder freigegeben. (AZ)