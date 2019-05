11:30 Uhr

Bald geht's los: Das ist bei den Augsburger Sommernächten geboten

So schön sah es im Vorjahr bei den Sommernächten aus. Das Bild entstand in der Maximilianstraße mit Blick auf die Kirche St. Ulrich.

Die Vorbereitungen für das große Stadtfest in Augsburg laufen. Ein Stadtrat regt sich über die Taschenkontrollen auf. Ein Kollege nennt dies „Quatsch“.

Von Michael Hörmann

Es sind nicht einmal mehr vier Wochen bis zum großen Augsburger Stadtfest. Die Sommernächte starten am Donnerstag, 27. Juni. Zehntausende Besucher werden erwartet. Wer treuer Gast der Großveranstaltung ist, kann sich an den zurückliegenden Sommernächten orientieren. Das Konzept mit vielen Plätzen, die in der Innenstadt bespielt werden, wird beibehalten.

Der Aspekt der Sicherheit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Es gibt stichprobenartige Taschenkontrollen, zudem gibt’s in der Maximilianstraße eine mobile Videoüberwachung. Am Königsplatz, der zur Festzone gehört, steht seit einigen Monaten eine festinstallierte Videoanlage.

Ohne große Aussprache hat der Stadtrat hat die Austragung der Sommernächte gebilligt. Es ist ein formeller Beschluss, weil es sich um eine Sondernutzung handelt. Die dreitägige Veranstaltung wird von der Stadt mit 100.000 Euro bezuschusst.

In der Stadtratssitzung gibt es einen Disput

Volle Rückendeckung der Politik gibt es allerdings nicht. Aus der Ausschussgemeinschaft kamen fünf Gegenstimmen. Oliver Nowak (Polit-WG) sagte, „dass sich Anwohner durch die Taschenkontrollen drangsaliert fühlen“. Widerspruch kam von Peter Schwab (CSU): „Das ist doch Quatsch.“ Sicherheitskontrollen seien nötig, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu erhöhen.

In den Unterlagen für die Sitzung finden sich Hinweise über die Programmgestaltung. Der Ulrichsplatz ist wieder einer der Hauptveranstaltungsorte, hier steht eine große Bühne. Am Eröffnungstag spielen um 20 Uhr die Augsburger Philharmoniker. Eine weitere große Bühne steht am Rathausplatz. Besondere Effekte werden an diesem Ort durch die bunte Beleuchtung erzielt. Einbezogen ins Programm ist ferner der Stadtmarkt.

