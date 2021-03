17:15 Uhr

Balkon brennt: Polizei vermutet abgestellten Grill als Auslöser

Ein Brand hat am Donnerstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Augsburg ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten allerdings aufgrund von Falschparkern Probleme, zum Brandort zu gelangen.

Von Jan Kandzora

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags rief ein 36-jähriger Bewohner einer Wohnung in der Schulstraße um kurz nach 1 Uhr den Notruf. Der Mann teilte mit, dass sein Balkon in Brand stehen würde, berichtet die Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie den in Brand stehenden Balkon löschen. Offenbar hatte ein nicht komplett abgekühlter Grill, der von dem Bewohner am Abend noch genutzt worden war, den Brand ausgelöst, heißt es von den Ermittlern. Die Flammen beschädigten weiter die Holzjalousien und die Hausfassade des Hauses, die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass sie auf die Haussubstanz übergreifen. Aufgrund der geschlossenen Fenster wurde kein Bewohner durch die Rauchentwicklung verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Aus Sicht der Rettungskräfte sei anzumerken, dass die Anfahrt in dem engbebauten Wohnviertel für die großen Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes teilweise massiv erschwert gewesen sei, so die Polizei. Eingesetzte Beamte des Innenstadtreviers beschrieben die Parksituation demnach als „katastrophal“. Im Anschluss zu dem Brandeinsatz wurden die Falschparker von der Polizei entsprechend beanstandet. (jaka)

