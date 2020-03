03.03.2020

Band eröffnet Bar: Welches Konzept hinter "Yolo Toast" steckt

Plus Drei Bandkollegen haben eine Idee - und eröffnen eine Bar in Augsburg. "Yolo Toast" ist neu in der Innenstadt. Dahinter steckt ein besonderes Konzept.

Von Lisa Gilz

Öffnungszeiten bis fünf Uhr morgens, Neonlichter, eine Nebelmaschine, Musik- und Filmplakate aus den 80ern, eine übersichtliche Auswahl an Toast und eine Band, die hinter der Theke steht, das alles fasst die neue Bar in der Karlstraße ganz gut in Worten zusammen. Yolo Toast heißt das Projekt der Betreiber. Hinter der Idee steckt nicht das Ziel, großen Gewinn zu machen, sondern ein Festival-Gespräch und ein Sandwichmaker auf Partys.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen