14:45 Uhr

Barber Angels frisieren in der Bahnhofsmission

Zehn Friseure schneiden den Besuchern der Bahnhofsmission in Augsburg kostenlos die Haare. Die Aktion für den guten Zweck stößt auf großes Interesse.

Zehn Friseure haben als sogenannte „Barber Angels“ den Besuchern der Bahnhofsmission bekostenlos die Haare geschnitten. Die Aktion fand zum zweiten Mal statt. Schon der erste Besuch im Sommer vergangenen Jahres hatte für große Resonanz gesorgt. Damals hatten die Barber Angels versprochen: „Wir kommen wieder.“ Nun waren sie erneut am Werk.

Bahnhofsmission in Augsburg: Gutscheine für die Barber Angels

Die Bahnhofsmission ist ein ökumenische Einrichtung am Bahnsteig 1 Süd und befindet sich in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) und des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg. Dort waren im Vorfeld 52 Gutscheine an die Gäste verteilt worden, die diese beim Besuch der Barber Angels einlösen konnten. Viele der Frauen und Männer, die die Mission regelmäßig besuchen, können sich den Besuch eines regulären Friseursalons nicht leisten, heißt es.

Neuer Haarschnitt: Zufriedene Gesichter am Bahnhof Augsburg

Was ein neuer Haarschnitt bewirken kann, zeigt das Beispiel von Vitoria Zunk, die seit längerer Zeit regelmäßiger Gast in der Bahnhofsmission in Augsburg ist. Die 59-Jährige litt an Brustkrebs und hatte ihre langen blonden Haare in Folge einer Chemotherapie verloren. Nach überstandener Krankheit wollte sie eigentlich niemanden mehr an ihre Haare lassen. Als sich die Barber Angels angekündigt hatten, überwand sie ihre anfängliche Skepsis und verließ schließlich überglücklich mit ihrer neuen Frisur die Bahnhofsmission. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen