Spiele laufen für den TV Augsburg nicht nach Plan

Mit viel Zuversicht sind die Teams des TV Augsburg in ihre Begegnungen gegangen. Warum sie am Ende aber deutliche Niederlagen in ihren Regionalligen kassieren.

Das hatten sich die Basketballmannschaften des TV Augsburg wahrlich anders vorgestellt. Mit Zuversicht waren sie in die Begegnungen am Wochenende gegangen. Letztlich jedoch gewannen sie keine Punkte, sondern die Erkenntnis, dass Spiele nicht immer nach Plan laufen. In der 2. Regionalliga Süd waren die Männer chancenlos, Ausdruck dessen war ein 67:93 (38:37) vor eigenem Anhang gegen die DJK SB München. Augsburgs Trainer Markus Mosig war sich bewusst, dass die Partie schwieriger werden könnte. „Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so einbrechen.“

Zur Pause führt der TV Augburg noch, dann bricht er ein

Zur Pause gestalteten die Augsburger die Partie offen, sie gingen sogar mit einer knappen Führung in die Kabine. Vor allem Nicolas Breuer und Ebubekir Ates steuerten Punkte bei. In der zweiten Hälfte jedoch nahmen die Münchner die beiden Scorer bewusst aus dem Spiel und ließen ihnen durch gezieltes Pressing kaum Möglichkeiten der Entfaltung. Fünf Minuten hielten die Augsburger noch mit, ehe die Gäste entscheidend davonzogen. Der ersatzgeschwächte TVA konnte körperlich nicht mehr entgegenhalten, stark machte sich das Fehlen großer Spieler wie Chalusiak, Woelki oder Zink bemerkbar. Die Defensive brach zusammen. Zugleich mangelte es offensiv an Durchschlagskraft in der Zone und aus der Distanz. München drehte auf und entschied durch Top-Scorer Oliver Russ (33 Punkte) die Partie. Coach Mosig zeigte sich enttäuscht, bemühte sich aber vor dem Auswärtsspiel in Neumarkt (Samstag, 19.30 Uhr) um Zuversicht. „Ich hoffe, dass etliche Spieler zurückkehren. In einer guten Besetzung sollten wir dort gewinnen.“

Frauen des TVA unterliegen deutlich in Nördlingen

Deutlich war ebenso die Auswärtsniederlage der Frauen beim TSV Nördlingen. TVA-Trainerin Mirijam Unger und ihr Team kehrten mit einem 59:79 (23:35) zurück und legten somit einen Fehlstart in der Regionalliga hin. Vor der Partie in Nordschwaben hatte sie sich optimistisch gezeigt, doch die Erkältungswelle zeigte dann doch weitreichendere Folgen. Der Ansatz ist nun ähnlich dem des Männerteams: In kompletter Besetzung will der TVA im Heimspiel gegen den TSV München Ost (Samstag, 19 Uhr) einen Sieg holen.