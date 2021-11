TV Augsburg setzt auf 2Gplus

In der 2. Regionalliga rüsten sich die Basketballer des TV Augsburg für das nächste Heimspiel. Warum in der Partie gegen Milbertshofen nicht nur das Sportliche zählt.

Nach zuvor zwei Niederlagen haben die Basketballer des TV Augsburg in der 2. Regionalliga einen Erfolg verbucht. Beim TSV Weilheim siegte die Mannschaft von Trainer Markus Mosig überzeugend mit 77:65 und festigte damit ihren Rang im Tabellenmittelfeld (8. Platz/6 Punkte). Trainer Markus Mosig war erleichtert, dass seine Mannschaft die Niederlage, die sie eine Woche zuvor gegen den damaligen Tabellenletzten Hellenen München vergessen machen konnte. "So wie in diesem Spiel dürfen wir uns einfach nicht präsentieren", betont Mosig.

In einer Krisensitzung hatten sich er und seine Spieler vor dem Spiel gegen Weilheim ausgetauscht und hatten deutliche Worte gefunden. Diese fruchteten. "Wir haben nicht unbedingt den schönsten Basketball gespielt, aber wir haben sehr konsequent verteidigt", erzählt Mosig. Eine Bereicherung war Neuzugang Maximilian Thiem, der früher in Bamberg spielte und jetzt als Referendar in Augsburg ist. Er habe eine gute Spiel gemacht, merkt Mosig an.

TV Augsburg will gegen Milbertshofen mit 2Gplus spielen

Sein nächstes Spiel bestreitet der TV Augsburg zu Hause gegen die Baskets Milbertshofen (Samstag, 18 Uhr). „Ich glaube an einen Heimsieg, weil die Jungs gut gespielt haben und verletzte Spieler allmählich zurückkehren“, betont Mosig.

Wobei nicht nur das Sportliche am Wochenende im Mittelpunkt stehen wird. Aktuell gilt in Bayern die 2G-Regel, nur Genesene und Geimpfte dürfen sich in der Halle aufhalten. Der TVA geht sogar noch einen Schritt weiter, die eigene Mannschaft und die des Gegners soll sich zusätzlich testen lassen. Ein TVA-Spieler hatte den Wunsch geäußert. „Damit hat keiner von uns ein Problem“, erklärt Mosig. Eine Anfrage an Milbertshofen sei bereits gestellt. Der TVA gibt sich mit einem Schnelltest zufrieden, den er sogar zur Verfügung stellt.

Vorgaben seitens des Verbands gibt es bislang in der Regionalliga nicht. Nach den schlechten Erfahrungen im vergangenen Jahr, als sich zahlreiche Spieler des TVA mit Covid-19 infizierten, will der Verein weitere Infektionen mit allen möglichen Mitteln vermeiden.