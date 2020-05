vor 32 Min.

Bauarbeiten: Diese Buslinien werden umgeleitet

Weil an mehreren Stellen in Augsburg gebaut wird, ändern sich die Verbindungen. Einige Haltestellen können nicht bedient werden.

Wegen Bauarbeiten am Gleis der Localbahn in der Meraner Straße werden die Busse der Linie 48 umgeleitet. Laut den Stadtwerken fahren ab Freitag, 22. Mai, 12 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 24. Mai, die Busse über die Brixener Straße und Stätzlinger Straße. Die Haltestelle „Brixener Straße“ kann nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle „Donaustraße“ der Linie 37 wird zusätzlich angefahren.

Umleitung wegen Arbeiten an der Kaufbachbrücke

Eine weitere Umleitung gibt es demnächst wegen Arbeiten an der Kaufbachbrücke, wo eine Fahrspur der Spickelstraße gesperrt wird. Von Montag, 25. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. Juni, werden Busse der Linie 32 in Richtung Innenstadt umgeleitet. Sie fahren über die Hofrat-Röhrer-Straße zur Friedberger Straße. Die Haltestelle „Localbahn“ Richtung Innenstadt kann nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist in der Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet. Voraussichtlich vom 15. bis 17. Juni wird die Brücke voll gesperrt. Dann werden Busse auch stadtauswärts umgeleitet.

Themen folgen