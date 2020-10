23.10.2020

Bauarbeiten behindern Zugverkehr: Bahn bietet Ersatzbusse an

Bauarbeiten rund um Augsburg: Viele Regionalzüge werden in den nächsten Tagen durch Busse ersetzt.

Plus In den nächsten Tagen gibt es starke Einschränkungen auf den Bahnstrecken von Augsburg nach Donauwörth und Ulm. Was das für Fahrgäste bedeutet.

Von Jörg Heinzle

Im Regionalverkehr gibt es Ersatzbusse, Fernzüge machen einen Bogen um Augsburg. Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnkunden im Raum Augsburg am Wochenende und auch bis Dienstagfrüh auf Einschränkungen gefasst machen. Betroffen sind die Bahnstrecken von Augsburg nach Donauwörth und nach Ulm. Auf beiden Strecken fahren abschnittsweise Ersatzbusse.

Wegen anstehenden Bauarbeiten müssen Bahnfahrer im Raum Augsburg auf manchen Strecken demnächst einige Zeit auf Busse umsteigen. Bild: Hermann Schmid (Archivfoto)

Von Samstag, 24. Oktober, ab 0.40 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, zirka 4.30 Uhr finden zwischen Donauwörth und Augsburg Bauarbeiten für ein neues digitales Stellwerk statt. So werden zum Beispiel neue Signalausleger aufgestellt, neue Oberleitungsmasten errichtet oder Kabelarbeiten vom Gleis aus durchgeführt, wie die Bahn mitteilt. Wegen des Baus einer neuen Stützwand für die Unterführung des Holzbachs im nördlichen Bereich des Augsburger Hauptbahnhofes ist der Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Oberhausen bis Dienstagfrüh, 27. Oktober, zirka 3.40 Uhr gesperrt. Hier werden die Fahrdrähte der Oberleitung auf neue Masten umgehängt.

Zwischen Augsburg und Donauwörth fahren Busse

Von Samstagfrüh bis Montagfrüh werden alle Regionalzüge zwischen Donauwörth und Augsburg durch Busse ersetzt. Dabei gibt es einerseits Direktbusse, die ohne Zwischenhalt zwischen Donauwörth und Augsburg fahren, andererseits Busse, die unterwegs an den Bahnhöfen halten. Die Bahn weist darauf hin, dass die Ersatzbus-Haltestellen nicht immer direkt am Bahnhof liegen, sie seien aber ausgeschildert.

Von Montagfrüh, 4.30 Uhr, bis Dienstagfrüh, 3.40 Uhr, reduziert sich der Ersatzbus-Verkehr dann auf den Streckenabschnitt zwischen dem Augsburger Stadtteil Oberhausen und Augsburg. Die Fernverkehrszüge werden bis Dienstagfrüh zwischen Nürnberg beziehungsweise Treuchtlingen und München über Ingolstadt umgeleitet. Die Halte in Donauwörth, Augsburg Hauptbahnhof und München-Pasing entfallen.

Viele Fernzüge wie ICE oder IC halten nicht am Hauptbahnhof in Augsburg

Auf der Strecke Ulm – Augsburg – München gibt es im Regionalverkehr von Samstag, 0.40 Uhr, bis Dienstagfruh, 3.40 Uhr, Ersatzbusse zwischen Oberhausen und Hauptbahnhof. Damit die Anschlusszüge in Augsburg erreicht werden, fahren die Züge teils zu geänderten Fahrzeiten, Züge ab Gessertshausen entfallen ganz. Im Fernverkehr zwischen Stuttgart und München werden die Züge in dieser Zeit großteils umgeleitet, die Halte in Augsburg entfallen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen