10:58 Uhr

Bauarbeiter fällt in einer Tiefgarage in ein Loch

Offenbar in der Dunkelheit hatte ein Bauarbeiter die Aussparung für die Duplexgarage übersehen und war in das Loch gestürzt.

Zu einem Baustellenunfall musste die Berufsfeuerwehr Augsburg am Montagmorgen ausrücken. Auch die Höhenretter waren im Einsatz.

Es war gegen 7.30 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg in die Firnhaberstraße gerufen wurde. In einem Neubau war ein Bauarbeiter in die Aussparung für eine Duplexgarage gestürzt. Offenbar hatte der Mann in der Dunkelheit das circa zwei Meter tiefe Loch übersehen.

Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Bauarbeiter mit einer Spezialtrage vorsichtig hochheben und dem Rettungsdienst übergeben. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. (ina)

