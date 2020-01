11:50 Uhr

Bauerndemo: Hunderte Traktoren treffen auf dem Augsburger Plärrer ein

Auf dem Plärrergelände treffen seit dem Vormittag hunderte von Traktoren ein. Landwirte wollen am Mittag in der Innenstadt eine Demo abhalten.

Am Mittag wollen die Landwirte zu Fuß in die Innenstadt ziehen und auf dem Rathausplatz demonstrieren. Sie protestieren gegen stärkere Reglementierungen.

Von Stefan Krog

Auf dem Augsburger Plärrergelände treffen seit dem späten Vormittag hunderte Traktoren von Landwirten vor allem aus dem Großraum Augsburg ein. Die Bauern sammeln sich dort, um ab etwa 13 Uhr gemeinsam zu Fuß in die Innenstadt zu ziehen. Um 14 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Rathausplatz. Rund um den Plärrer und in der Innenstadt ist wegen der anfahrenden Schlepper-Konvois teils der Verkehr blockiert. Weil das Plärrergelände an den Rand seiner Kapazitäten kommt, werden Traktoren auch auf den Parkplatz des FCA-Fußballstadions dirigiert. Von dort fahren Shuttlebusse in die Innenstadt.

Die Landwirte-Bewegung "Land schafft Verbindung", die seit mehreren Monaten bundesweit mit Aktionen auf sich aufmerksam macht, möchte gegen die aus ihrer Sicht überzogene Auflagen für die Agrarwirtschaft, vor allem die geplante Düngeverordnung zur Senkung der Nitratwerte im Grundwasser, protestieren. Die Landwirte sehen sich zunehmend in die Rolle des Buhmanns gedrängt, dem die Verantwortung für alle Umweltprobleme aufgehalst wird. Die Landwirtschaft müsse wieder "in die Mitte der Gesellschaft" rücken.

Hunderte Traktoren haben sich inzwischen am Plärrer eingefunden. Schwäbische Landwirte wollen während des CSU-Neujahrsempfangs im Rathaus am Rathausplatz demonstieren. Video: Silvio Wyszengrad Gepostet von Alles aus Augsburg am Sonntag, 12. Januar 2020

1000 Traktoren auf dem Plärrergelände in Augsburg erwartet

Die Organisatoren gingen in Augsburg im Vorfeld von etwa 1000 Traktoren und 2000 Teilnehmern aus. Die Schlepper werden während der Kundgebung auf dem Rathausplatz auf den Parkplätzen bleiben, damit die Innenstadt nicht verstopft wird.

Anlass für die heutige Demo ist der Neujahrsempfang der CSU ab 15 Uhr im Rathaus, zu dem Ministerpräsident Markus Söder erwartet wird. Vermutlich wird Söder mit einer Delegation der Landwirte ein Gespräch führen. Das handhabte er auch am Samstag so, als er in Hof am Rande des CSU-Neujahrsempfangs auf eine entsprechende Demo traf.

Lesen Sie auch: Wer hinter der Bewegung "Land schafft Verbindung" steckt

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen