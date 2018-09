vor 54 Min.

Baum fällt auf Haus

Der Sturm beschert der Feuerwehr in Augsburg 25 Einsätze

Keine Verletzten – und auch die Schäden halten sich in Grenzen. In Augsburg hat das Sturmtief vom Sonntagabend keine größeren Zerstörungen hinterlassen. Dennoch hatten die Feuerwehrleute einiges zu tun. Sie mussten nach Angaben eines Sprechers wegen des Sturms 25 Mal ausrücken. Zu einem größeren Einsatz kam es wegen eines umgestürzten Baumes im Bärenkeller.

In der Hirschstraße lag eine Birke auf einem Hausdach. Gegen 22.30 Uhr wurde deshalb die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen gerufen. Die Helfer richteten den Baum mit dem Feuerwehrkran auf, sägten ihn an der Wurzel ab und legten ihn auf die Straße. Dort wurde er in kleine Stammteile zersägt. Die Hirschstraße war wegen der Aufräumarbeiten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. In der Argonstraße fiel gegen 20.20 Uhr ein Baum auf ein Auto, es wurde aber niemand verletzt. Die Feuerwehr entfernte den Baum. Ansonsten mussten sich die Helfer vor allem um kleinere Dinge kümmern: etwa um Äste auf Fahrbahnen, abgerissene Wahlplakate oder verstopfe Gullys, die für überschwemmte Straßen sorgten. (jöh)

