vor 26 Min.

Baum fällt beim Eintreffen der Feuerwehr um

Die Augsburger Feuerwehr wurde zu einem umfallenden Baum gerufen. Sie konnte die Stelle gerade noch sichern, als der Baum in Lechhausen zusammenbrach.

Ein Baum drohe umzufallen, hieß es, als die Berufsfeuerwehr Augsburg am Mittwoch um 18.15 Uhr zu einem Einsatz in die Linke Brandstraße an der Ecke Schellingstraße in Lechhausen gerufen wurde. Die Einsatzstelle konnte noch abgesichert werden, kurz danach waren laut Sprecher Friedhelm Bechtel starke knackende Geräusche zu hören.

Baum fällt um und blockiert Einfahrt

Der Baum brach vollständig zusammen und fiel auf eine Mauer. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Mit der Motorsäge und dem Einsatz der Drehleiter wurde der Baum abgetragen und die Einfahrt wieder freigeschnitten. Circa eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz. (slor)

