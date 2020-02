vor 36 Min.

Baumfällungen in Augsburg: Aufmerksamkeit ja, Hysterie nein

Es ist gut, dass sich Anwohner in Augsburg um die Bäume sorgen. Doch hinter jeder Fällung einen Frevel zu vermuten, ist übertrieben.

Von Ina Marks

Bäume sind ein emotionales Thema. Das weiß auch Ministerpräsident Markus Söder, der sich medienwirksam bei einer Baum-umarmung fotografieren ließ. Es ist gut, dass sich viele Augsburger um Bäume sorgen und beobachten, was mit ihnen passiert. Nur durch Bürgerproteste fiel schließlich der geplante Kahlschlag am Herrenbach vor zwei Jahren nicht ganz so drastisch aus. Ursprünglich sollten dort über 90 Bäume gefällt werden, letztendlich waren es dann rund 40. Aber hinter jeder Fällung einen Frevel zu vermuten, ist übertrieben.

Bäume in Augsburg: Hysterie scheint bei manchen Themen unvermeidbar

Und von einer „drohenden Vernichtung der grünen Lunge der Stadt“ zu sprechen, weil kranke Eschen im Siebentischwald umgeholzt werden, ist sogar schon nahezu hysterisch. Hysterie scheint bei gewissen Themen inzwischen unvermeidbar. Aber das zu erörtern, würde an dieser Stelle zu weit führen. Es ist wichtig, auf den Umgang mit Bäumen ein Auge zu haben. Wie etwa im Stadtjägerviertel, als besorgte Anwohner die Polizei riefen.

Stadtjägerviertel: Bäume fielen nicht unter die Schutzverordnung

Sie konnten nicht wissen, dass jene 14 Bäume nicht unter die Baumschutzverordnung fielen. Sie konnten leider nichts ausrichten. Aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig angerufen. Trotzdem sollte man vor lauter Bäumen noch den Wald sehen oder die Kirche im Dorf lassen, um hier zwei Phrasen zu bemühen. Dem Stadtwald droht mit Sicherheit keine Vernichtung durch das Entfernen kranker Pflanzen und derer, die in Mitleidenschaft gezogen werden.

