vor 20 Min.

Baupläne im Grünen stoßen auf Widerstand

Die Stadt will in den Lechauen in der Firnhaberau 14 Einfamilienhäuser errichten lassen. Das Projekt sorgt aus mehreren Gründen für Debatten. Was die Naturschützer befürchten

Von Andreas Alt

Gegen die Planung eines 14 Einfamilienhäuser umfassenden Baugebiets in der Lechaue gibt es Widerstand. Alexandra Blümel, die sich seit mehreren Jahren für intakte Grünflächen im Stadtgebiet engagiert, und die Augsburger Ortsgruppe des Bund Naturschutz sehen in den Plänen ein Beispiel dafür, wie gedankenlos die Stadt mit ihren natürlichen Ressourcen umgeht. Die Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz, Christine Kamm, stimmte ihr bei einem Ortstermin zu.

Das Baugebiet soll auf zwei unterschiedlichen Flächen zwischen der Schillstraße und der Kleingartenanlage Griesle entstehen. Im nördlichen Bereich befand sich bis vor einigen Jahren eine Obdachlosensiedlung, die inzwischen beseitigt ist. Südlich davon sollen eine Wiese und ein mit alten Bäumen umstandener Parkplatz, der Kleingärtnern und Besuchern der Gaststätte Griesle dient, einbezogen werden. Dieser Bereich sollte bisher ein Landschaftsschutzgebiet werden.

Für Kamm und Blümel sind die Baupläne mit Belangen des Naturschutzes und des flächensparenden Bauens nicht zu vereinbaren. Insbesondere sollte nach ihrer Ansicht auf dem südlichen Gelände nicht gebaut werden. Die Wiese und auch der Parkplatz seien Teil der Grünachse am Lech und Lebensraum für seltene Tierarten. Wo früher die Obdachlosen-Baracken standen, würden sie eine erneute Bebauung akzeptieren, jedoch nicht in der Form, wie sie aktuell geplant ist.

Dort sind fünf Grundstücke vorgesehen, die jeweils mit einem frei stehenden Haus mit nur einer Wohneinheit bebaut werden sollen. Blümel und Kamm sprechen sich für eine dichtere Bebauung aus, nämlich Reihenhäuser mit zwei oder zweieinhalb Stockwerken. Das hätte aus ihrer Sicht zwei Vorteile: Zum einen wären dann hier beinahe so viele Wohnungen unterzubringen, wie die Stadt auf dem gesamten Areal schaffen möchte, und auf eine Bebauung der Wiese und des Parkplatzes mit sieben Häusern könnte verzichtet werden.

Zum anderen würde ein Wohnangebot für nicht so wohlhabende Menschen entstehen. Das hat zwar auch die Stadt im Sinn, aber Blümel und Kamm bezweifeln, dass weniger Gutbetuchte sich ein frei stehendes Einfamilienhaus auf einer Fläche von jeweils etwa 400 Quadratmetern leisten könnten.

Ihnen missfällt zudem, dass die Stadt den Bau der Häuser einem privaten Investor überlassen möchte. Damit, so Kamm, würde die Stadt unnötig knappes Bauland aus der Hand geben und dem freien Spiel der Marktkräfte aussetzen. Sie spricht sich daher für ein Erbbau-Modell aus oder eine Übergabe des Projekts an die stadteigene Wohnbaugruppe. „Hier soll mit der Fläche geaast werden, und man kaschiert das mit sozialen Argumenten“, so Kamm.

Bestimmte Gehölze müssten auch dort erhalten bleiben. Deshalb würden Kamm und Blümel auf einen vorgesehenen Wendehammer entweder verzichten oder ihn etwas in südliche Richtung verlegen.

Der Bereich des geplanten Baugebiets gegenüber der Kleingartenanlage Griesle darf nach Ansicht von Blümel und Kamm gar nicht angetastet werden. Ihnen geht es um den Erhalt der großen alten Bäume im Bereich des Parkplatzes, die naturnahe Wiese und die Rolle, die diese Areale für die Lechaue spielen. Das ist laut Kamm Teil des Grünzugs entlang des Lechs, der wichtige Aufgaben beim Erhalt der Artenvielfalt, beim Klimaschutz und auch als Naherholungsgebiet erfüllt, auch im Zusammenhang mit der anstehenden Renaturierung des Lechs – Stichwort „Licca Liber“. Hier dürfe man nicht einfach hineinbauen.

Kamm gibt zu bedenken, dass eigentlich gegen die zunehmende Eintiefung des Lechs etwas unternommen werden müsste. Das Flussbett müsste verbreitert werden. Würde das aber geschehen, dann würde es zwischen Lech und Schillstraße ohnehin enger. Kamm fürchtet auch um Bäume, die laut städtischer Planung nicht angetastet werden sollen. Die Erfahrung aber zeige, dass bei der Schaffung eines Baugebiets oft weitere Pflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden, indem ihr Wurzelwerk zerstört wird. Das dürfe nicht geschehen. Zwar will die Stadt den Eingriff vier Kilometer entfernt ausgleichen, doch nach Einschätzung Blümels ist dieses Vorhaben ungeeignet, den Verlust an Natur an dieser Stelle aufzuwiegen.

Kamm fordert mehr Fantasie, um den unbestritten nötigen zusätzlichen Wohnraum in Augsburg zu schaffen. Nicht nur müsse an manchen Stellen höher gebaut werden. Sie greift auch einen neueren Vorschlag des Bayerischen Gemeindetags auf, bei Parkplätzen mit mehr als 75 Stellplätzen vorzuschreiben, sie zweistöckig anzulegen. Das würde etwa den Rewe-Parkplatz betreffen. Dann würde dort Platz frei werden, auf dem weitere Wohnungen geschaffen werden könnten.

Blümel hat während der Offenlegung der Planung für das Baugebiet Einspruch erhoben. Allerdings befürchtet sie, dass ihre Einwände einfach beiseite gewischt werden könnten. Kamm ist dennoch optimistisch, dass die Planung noch gestoppt und geändert werden kann. Dafür müssten sich eine größere Zahl von Firnhaberauern oder einige Stadträte gegen das Vorhaben aussprechen. Sie hält es für möglich, dass das Baureferat Probleme der Planung von sich aus abmildert oder beseitigt. Es ist zu erwarten, dass sich der Bauausschuss im Herbst mit den Ergebnissen beschäftigt.

Bei der Bürgersprechstunde vor einigen Wochen war der geplante Neubau bereits ein Thema gewesen. Baureferent Gerd Merkle hatte vor besorgten Bürgern damals betont, dass das Areal durch die ehemalige Bebauung bereits versiegelt sei. In Naturschutzbelange werde somit nicht eingegriffen.

Themen Folgen