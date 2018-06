vor 49 Min.

Baustart für die neue Kita Schwimmschulstraße

So sieht die künftige Kindertagesstätte in der Schwimmschulstraße aus.

Betreuungsstätte wird wegen des hohen Bedarfs größer als ursprünglich gedacht und kostet knapp fünf Millionen Euro. Insgesamt entstehen 137 Plätze.

Von Andreas Alt

Mit Helm und Sicherheitsweste machten die Kindergartenkinder den Eindruck, als würden sie am liebsten selbst mit anpacken, damit ihre neue Kindertagesstätte in der Schwimmschulstraße bald bezugsfertig ist. Laut Oberbürgermeister Kurt Gribl dauert es noch bis August kommenden Jahres, bis es so weit ist. Aber immerhin geht es nun tatsächlich „unumkehrbar“ los – es war „keine leichte Geburt“, wie der OB einräumte.

Zwischen Familien- und Plärrerbad

Aus Anlass des ersten Spatenstichs für das 4,8 Millionen Euro teure Projekt blickte Gribl noch einmal zurück: 2013 war die Kita St. Anna auf dem Diako-Gelände geschlossen worden, und es begann eine längere, zunächst erfolglose Suche nach einem Ersatzquartier. Schließlich wurde dafür ein Standort gefunden: zwischen Familien- und Plärrerbad in der Schwimmschulstraße. Badbesucher beklagten sich allerdings darüber, dass dem Neubau ein Beachvolleyballfeld geopfert wurde.

Hinzu kam, dass sich der Engpass bei Betreuungsplätzen in Augsburg zwischenzeitlich vor allem durch starken Zuzug verschärft hat. Die neue Kita war eben fertig geplant, als die Stadt beschloss, das geplante Gebäude im wörtlichen Sinn aufzustocken. Statt zweistöckig wurde noch einmal dreistöckig geplant, was in Augsburg laut Gribl bisher nicht üblich war. Dadurch verzögerte sich der Bau allerdings. Provisorisch sind die Kinder aus der Kita St. Anna aktuell in der städtischen Einrichtung Reischlestraße im Bleichviertel untergebracht.

Hort im zweiten Stock

Und so sieht das Raumkonzept für den Neubau an der Schwimmschulstraße aus: Im Erdgeschoss werden die Krippe sowie Büros und Gemeinschaftsräume für die Erzieherinnen untergebracht. Im ersten Stock befinden sich Räume für vier Kindergartengruppen und ein Speiseraum. Im zweiten Stock wird unter anderem ein Hort eingerichtet.

Gribl kündigte an, es werde bis 2020 noch schwierig sein, alle Kinder unterzubringen. Nach seinen Worten schafft die Stadt zwar derzeit 700 zusätzliche Kitaplätze, es werde aber zunächst mehrere 100 unversorgte Kinder geben. Die Spitzen müssten mit improvisierten Lösungen abgebaut werden. Immerhin habe bei dem aktuellen Projekt der Konflikt zwischen Eltern und Sporttreibenden gelöst werden können. Beide Interessen seien in Einklang gebracht worden. Für den Beachvolleyball werde nun ein qualitativ höherwertiger Platz geschaffen, versprach der Oberbürgermeister. Beim Plärrerbad wird ein neues Sportfeld mit zwei Beachvolleyball-Plätzen gebaut.

2,6 Millionen Euro vom Freistaat

Zum Spatenstich waren mehrere Vertreter der Verwaltungsspitze, einige Stadträte, Elternbeiräte, Vertreter umliegender Schulen und Kindergärten und der beim Bau federführenden Wohnbaugruppe gekommen. Die Regierung von Schwaben war offensichtlich nicht vertreten, aber Gribl dankte ausdrücklich für einen Zuschuss von 2,6 Millionen Euro aus der Kasse des Freistaats.

Die nun entstehende Kita ist vor allem für Kinder aus dem Stadtjäger- und Georgsviertel gedacht. Es wird in den vier Kindergartengruppen 100 Plätze geben, zudem zwölf Krippen- und 25 Hortplätze.

