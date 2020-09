06:30 Uhr

Baustelle: Die Friedberger Straße wird gesperrt, der Verkehr umgeleitet

Plus Autofahrer in der Friedberger Straße in Augsburg werden bis Montagmorgen auf eine Umleitung ausweichen müssen. Grund ist der Abbruch des Fußgängerstegs am Schwabencenter.

Von Stefan Krog

Autofahrer aus dem Augsburger Osten werden sich ab Donnerstagabend auf eine Straßensperrung einstellen müssen: Die Stadt wird die Friedberger Straße im Bereich des Schwabencenters bis Montagmorgen, 5 Uhr, komplett dicht machen. Grund ist der Abbruch des dortigen Fußgängerstegs. Eine Umleitung wird über die Berliner Allee, Amagasaki-Allee, Nagahama-Allee und Inverness-Allee beschildert.

Friedberger Straße: Brücke ist seit Jahren sanierungsbedürftig

Der Fußgängersteg ist seit Jahren sanierungsbedürftig und wurde vor sechs Jahren teilgesperrt. Erst war kein Geld für die Sanierung da, dann entschloss man sich zum Abriss, weil der Steg mit seinen Rampen nicht barrierefrei ist und für Fahrradfahrer schwierig zu benutzen ist. Vergangenes Jahr baute die Stadt nahe des Stegs eine Fußgängerampel - ein Schritt, auf den man vor Jahren bei der Fahrbahnsanierung der Friedberger Straße verzichtete, weil Stadträte im Zuge des Baus der Linie 6 Stau auf diesem Abschnitt befürchteten. Eingetreten ist diese Befürchtung in diesem Teilstück nicht.

Verkehr in Augsburg: Steg wird zerlegt und mit Kran abgebaut

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mit Beginn der Vollsperrung wird die von der Stadt beauftragte Abbruchfirma einen Kran aufstellen. Er soll am Freitag und übers Wochenende den Steg abbauen. Dafür wird der Steg in seine einzelnen Bauteile wie Treppen, Rampen und Überführung zersägt. Die Stadt hatte die Arbeiten ursprünglich im Frühjahr geplant, musste sie aber wegen Corona verschieben. Die Vorarbeiten laufen bereits seit vergangenem Montag mit nur je einer Fahrspur auf Höhe Schwabencenter. Auch während der Nacharbeiten, die bis Ende Oktober dauern, ist nur eine Spur je Richtung offen.

Am Wochenende ist auch der Fahrradweg stadtauswärts aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zwischen Siebentischstraße und Damaschkeplatz werden Radler über die parallel verlaufende Gentnerstraße geleitet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen