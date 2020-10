vor 17 Min.

Baustelle am Judenberg: Einschränkungen dauern noch bis Montag

Aktuell ist wegen einer Baustelle der Gehweg am Judenberg nur eingeschränkt nutzbar. Am Montag sollen die letzten Arbeiten erfolgen.

Auf Höhe des Pamukkale-Kebabhauses am Judenberg gibt es aktuell eine Baustelle. Grund sind Arbeiten am Internetanschluss der umliegenden Häuser. Wegen der Baustelle ist der Gehweg zurzeit nur eingeschränkt nutzbar. Nach Aussage von Bauleiter Ralf Franke seien die Tiefbauarbeiten aber so gut wie abgeschlossen. Am Montag werde noch das Pflaster verlegt und die Baustelle dann aufgelöst. (leop)

