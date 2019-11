vor 27 Min.

Baustellen: Auf B17 und Co. drohen ab heute Verzögerungen

Mehrere Baustellen beeinträchtigen ab Montag den Verkehr in Augsburg. Wo Sie mehr Zeit einplanen sollten.

Diese Woche starten die Arbeiten an verschiedenen Baustellen. Ab Montag, 18. November, finden auf der B17 in Höhe Kobelweg für etwa zwei Wochen immer in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Arbeiten an einer Lärmschutzmittelwand statt. Hierfür wird die B17 Höhe Kobelweg zuerst in Richtung Landsberg auf eine Fahrspur verengt. Die Arbeiten auf der Gegenrichtung erfolgen voraussichtlich ab dem 25. November und führen zu den gleichen Einschränkungen.

Sperrung in der Auerstraße ab Montag

Ab Montag, 18. November, finden in der Auerstraße Höhe Bahnübergang Gleisbauarbeiten statt. Die Straße ist in diesem Bereich für den Verkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Anschluss finden Straßenbauarbeiten statt, die voraussichtlich bis zum 22. November andauern.

In der Nacht von Freitag, 22., Samstag, 23. November, wird zwischen 21 und 5 Uhr der Leonhardsberg im Kreuzungsbereich Karolinenstraße/Karlstraße für den Verkehr komplett gesperrt. (AZ)

