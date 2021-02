vor 16 Min.

Baustellen an Stadtbachstraße und Berliner Allee verschoben

Die geplanten Baustellen in der Stadtbachstraße im Bereich von MAN müssen verschoben werden.

Die Bauarbeiten an der Stadtbachstraße und der Berliner Allee in Augsburg müssen verschoben werden. Die Straßen werden für den Verkehr vorerst nicht gesperrt.

Wegen erneutem Frosts und angekündigter Minustemperaturen muss die Fortsetzung der Straßenbau- und Kanalarbeiten im Bereich der Stadtbachstraße und der Berliner Allee verschoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die ursprünglich bereits für Montag, 8. Februar, geplante Änderung der Verkehrsführung verschiebt sich damit ebenfalls. Folglich bleiben die Stadtbachstraße wie auch die Berliner Allee vorerst frei befahrbar. Folgende Grafik zeigt, wie der Verkehr hätte umgeleitet werden sollen.

Baustelle bei MAN in Augsburg startet später

Nach jetzigem Stand starten die Arbeiten in zwei Wochen, am Montag, 22. Februar, heißt es in der Mitteilung weiter. Ziele dabei sind die Sanierung der „unsichtbaren“ Stadtbachbrücke auf Höhe des kleinen MAN-Parkplatzes, eine Erneuerung der Fahrbahn und ein Ausbau der Geh- und Radwege sowie des Kanalnetzes, damit die Stadtentwässerung dauerhaft gewährleistet bleibt. (AZ)

