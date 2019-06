vor 30 Min.

Baustellen in der Region: Hier drohen in den Pfingstferien Staus

Neue Ampeln, neue Schienen für die Straßenbahn und ein Gasanschluss: Autofahrer und Nahverkehrskunden müssen ab dem Wochenende mit Behinderungen rechnen.

Autofahrer und Nutzer des Nahverkehrs werden sich in den Pfingstferien auf Einschränkungen gefasst machen müssen: Wir geben einen Überblick, was in den zwei Wochen ab kommendem Wochenende ansteht:

An der Kreuzung der B17 mit der Bgm.-Ackermann-Straße muss die Ampel erneuert werden. Die Arbeiten starten am kommenden Dienstag und dauern bis Fronleichnam. Weil die Bauarbeiter Platz benötigen, und um während der Arbeiten die Sicherheit dort zu gewährleisten, wird an der Kreuzung vorübergehend das Linksabbiegen aus allen Richtungen kommend verboten. Autofahrer, die auf die B17 auffahren oder die B17 verlassen wollen, bekommen als offizielle Umleitung die Anschlussstelle am Kobelweg empfohlen. Als Verbindung zwischen Ackermann-Straße und Kobelweg sind Reinöhlstraße bzw. Krieghaber Straße/Neusässer Straße vorgesehen. Es ist mit Staus zu rechnen, so die Stadt.

Ersatzbusse auf der Linie 2 ab Haltestelle Wertachbrücke

Die Stadtwerke erneuern eine Weiche und den Gleisübergang Virchowstraße der Linie 2 nahe der Uniklinik. Dafür muss der Trambetrieb ab der Haltestelle Wertachbrücke abgebrochen werden. Zwischen Wertachbrücke und Endhaltestelle P+R Augsburg West sind ab kommenden Samstag Ersatzbusse im Einsatz. Die Einschränkungen dauern bis Fronleichnam, 20. Juni, an. Zwischen Königsplatz und Wertachbrücke läuft der Tramverkehr wie gewohnt.

Wegen der Baustelle können die Ersatzbusse nicht die Haltestelle Uniklinik/BKH anfahren, sondern fahren ab der Haltestelle Neusässer Straße direkt nach Augsburg-West. Fahrgäste, die zum Krankenhaus oder zur Haltestelle Stenglinstraße müssen, steigen an der Haltestelle Neusässer Straße in die Busse der Linie 32 um. Die Einschränkung betrifft auch Regionalbusse des AVV.

Für Autos ist die Virchowstraße an der Kreuzung mit der Stenglinstraße bis 28. Juni gesperrt. Der Verkehr läuft über die Stenglinstraße.

Friedberger Straße wird stadtauswärts komplett gesperrt

Der Stadtrat hatte die Pläne der Stadtwerke, die Friedberger Straße für Gasanschlussarbeiten an Häusern in den Osterferien für einige Tage zu sperren, zunächst gestoppt. Inzwischen steht fest: Mit vertretbarem Aufwand ist eine andere Lösung nicht möglich. Vom Donnerstag, 13. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, wird die Fahrspur stadtauswärts kurz vor der Kreuzung Hochzoller Straße nun gesperrt. Stadteinwärts läuft der Verkehr ohne Einschränkungen. Die Stadtwerke argumentieren, dass ohne Vollsperrung eine zweiwöchige Baustelle vor Ort nötig gewesen wäre.

Die Umleitung erfolgt großräumig über die Berliner Allee, Amagasaki-Allee und Zugspitzstraße. Um Schleichverkehr durch die Schwangaustraße zu verhindern, wird die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger freigegeben. (skro)

