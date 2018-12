vor 52 Min.

Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke München-Augsburg

Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk am Münchner Hauptbahnhof kommt es am Mittwochmittag zu Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke Richtung Augsburg.

Mit Verzögerungen und Zugausfällen müssen Bahnreisende aktuell auf der Strecke von München Richtung Augsburg rechnen. Grund ist eine technische Störung an einem Stellwerk am Münchner Hauptbahnhof, die zu Beeinträchtigungen zwischen München-Hauptbahnhof und München-Pasing führt. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwochmittag mit.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. (AZ)

