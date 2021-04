15:29 Uhr

Beerdigung: Lana "Kämpferherz" ruht jetzt auf dem Augsburger Nordfriedhof

Plus Mit einem Meer von Luftballons und Lanas Lieblingsliedern wurde das an Leukämie verstorbene 12-jährige Mädchen am Freitag in Augsburg zu Grabe getragen.

Von Fridtjof Atterdal

Mit einem Meer von Luftballons und ihren Lieblingsliedern haben sich Familie und Freunde am Freitag auf dem Augsburger Nordfriedhof von der zwölfjährigen Lana verabschiedet. Obwohl sich viele Menschen vor der Aussegnungshalle von der Schülerin verabschieden wollten, kam es nicht zu dem im Vorfeld erwarteten Andrang. Die Menschen warteten geduldig im Freien, während in der Aussegnungshalle wegen der Corona-Beschränkungen die Familie im engsten Kreis um das Mädchen trauerte.

Themen folgen