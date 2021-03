Beginn der dritten Welle: Die aktuelle Lage auf den Intensivstationen

Plus Die Auslastung der Intensivstationen steigt wieder an, das Personal steht unter Dauerbelastung. Einem Klinik-Geschäftsführer zufolge soll es aber "erst richtig losgehen".

Im Moment, sagt Hubert Mayer, da sei er eigentlich noch entspannt. Zumindest vergleichsweise entspannt. Mayer ist Geschäftsführer der Kliniken an der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg, er ist also einer von jenen Menschen, die ganz nah dran sind an dem, was in der Sprache der Virologen und Politiker "Infektionsgeschehen" heißt. Mayer erinnert sich an Zeiten, in denen jeder zweite Patient auf seiner Intensivstation ein Corona-Patient war. Aktuell ist es nur etwa jeder zehnte. Doch diese Quote steigt mittlerweile wieder, sagt Mayer - und mit ihr auch seine Sorge. Sollten aktuelle Prognosen und Hochrechnungen zutreffen, dann stehe man aktuell wieder vor einer "relativ bedrohlichen" Situation für die Intensivstationen, sagt der Fachmann.

Seit Wochen warnen Intensivmediziner angesichts steigender Infektionszahlen vor Engpässen in den Kliniken. Davor, dass die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter an ihre Grenzen gelangen könnten. Hört man Hubert Mayer zu, wie er am Telefon über die vergangenen Wochen und Monate spricht, dann klingt es, als sei das vielfach schon geschehen. Die Belastung des Personals auf den Stationen sei durchgehend hoch gewesen – auch wenn die Corona-Fälle zwischenzeitlich gesunken sind, erläutert der Klinik-Geschäftsführer. Als die Zahl der Corona-Patienten nach unten ging, habe man aufgeschobene Maßnahmen nachgeholt. So habe sich das Personal nie richtig entspannen können, sagt Mayer. "Ich hoffe, dass das Personal das durchsteht, ich bin mir aber nicht sicher."

Eine Pressesprecherin des Universitätsklinikums Augsburg sieht die Lage ähnlich: "Die Arbeitsbelastung insbesondere für ärztliches und pflegendes Personal ist sehr hoch, und das seit vielen Monaten." Gleichzeitig sei das Engagement der Mitarbeiter so hoch, "dass uns das jeden Tag Respekt und Dankbarkeit abverlangt."

Angesichts der dritten Welle: Klinikverbund Allgäu wird Behandlungsbereiche wieder ausweiten

Ärzte des Klinikverbunds Allgäu schätzen die Situation der Klinik-Mitarbeiter entspannter ein: "Die Belastung des Personals ist aktuell normal hoch", sagt ein Arzt des Klinikverbunds auf Anfrage unserer Redaktion. "Wir erwarten jedoch mit dem weiteren Fortgang der 3. Welle eine höhere Belastung im Normal- sowie im Intensivstationsbereich und werden daher wieder Pflegepersonal aus anderen Bereichen in die COVID-Bereiche verlagern."

Bereits in den nächsten Tagen rechnet der Klinikverbund Allgäu mit einem deutlichen Anstieg der Zahl der Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. "So werden wir unsere COVID-19-Behandlungsbereiche wieder sukzessive und entsprechend dem Infektionsgeschehen ausweiten", so ein Arzt des Klinikverbunds.

Diese Meldungen gibt es aktuell für die Kliniken in der Region

Für das Intensivregister der DIVI meldet das zuständige Personal in den Kliniken nicht nur die Zahlen zu belegten und verfügbaren Betten auf den Intensivstationen – Krankenhäuser geben auch zusätzliche Einschätzungen der aktuellen Lage im Hinblick auf die Verfügbarkeit und Belastung des Personals ab. Heraus kommt so ein Ampelsystems, mit welchem diensthabende Ärzte schnell überprüfen können, wie ausgelastet die jeweiligen Intesiv-Versorgungseinheiten Low-Care, High-Care und ECMO sind. Das bedeuten die verschiedenen Versorgungskapazitäten:

Low-Care Intensivmedizinische Behandlungsplätze einer einfachen Versorgungsstufe, bei denen eine Beatmung ohne Einführung eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre von Patienten möglich ist.

Intensivmedizinische Behandlungsplätze einer einfachen Versorgungsstufe, bei denen eine Beatmung ohne Einführung eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre von Patienten möglich ist. High-Care Intensivmedizinische Behandlungsplätze einer hohen Versorgungsstufe, bei denen die Beatmung mittels Intensivbeatmungsgeräten mit in die Luftröhre eingeführten Beatmungsschläuchen durchgehend möglich sein muss.

Intensivmedizinische Behandlungsplätze einer hohen Versorgungsstufe, bei denen die Beatmung mittels Intensivbeatmungsgeräten mit in die Luftröhre eingeführten Beatmungsschläuchen durchgehend möglich sein muss. ECMO Höchste Versorgungsstufe unter Einsatz eines ECMO-Gerätes zur sogenannten extrakorporalen Membranoxygenierung, bei denen eine Maschine die Atemfunktionsleistungen für den Patienten außerhalb seines Körpers übernimmt.

"Wir haben uns hier bewusst für die öffentliche Darstellung entschieden, damit auch Nachts um drei der Kollege, der möglicherweise keinen Log-In-Zugang vom meldenden Oberarzt für das Register bekommen hat im Notfall schnell sehen kann: Wie sieht es denn bei den Nachbarn aus? Und: Kann ich denen schnell einen Patienten schicken? Ich habe keinen Platz mehr", so eine Pressesprecherin der DIVI gegenüber unserer Redaktion. Durch dieses System könne im Ernstfall wertvolle Zeit gespart werden.

Das DIVI-Intensivregister erklärt Meldenden das Ampelsystem folgendermaßen:

Nicht verfügbar Signal an die Kollegen: Ich habe wirklich genug eigene Patienten auf der Station und Kandidaten auf den Normalstationen, die vielleicht Intensivpflichtig werden. Frag gar nicht bei mir an.

Signal an die Kollegen: Ich habe wirklich genug eigene Patienten auf der Station und Kandidaten auf den Normalstationen, die vielleicht Intensivpflichtig werden. Frag gar nicht bei mir an. Begrenzt Signal an die Kollegen: Ja, im absoluten Ernstfall kann ich einen Patienten übernehmen. Ruf an. Aber wenn der andere Nachbar auf grün gestellt hat, ruf nicht mich, sondern den anderen Nachbarn an.

Signal an die Kollegen: Ja, im absoluten Ernstfall kann ich einen Patienten übernehmen. Ruf an. Aber wenn der andere Nachbar auf grün gestellt hat, ruf nicht mich, sondern den anderen Nachbarn an. Verfügbar Signal an die Kollegen: Bei mir ist noch alles entspannt. Wenn du Hilfe brauchst und keine Betten mehr hast, ruf als erstes bei mir an. Ich kann helfen.

Großer Mehraufwand: Bayerische Krankenhäuser müssen die Lage auf den Intensivstationen doppelt melden

Die Lage auf den Intensivstationen wird vom Klinikpersonal allerdings nicht nur an die DIVI gemeldet. "Fakt ist, dass wir seit Beginn der Pandemie in zwei Registern melden – und das sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr", so Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar im Landkreis Aichach-Friedberg. Die doppelten Meldungen bedeuteten natürlich einen großen Mehraufwand für das Personal.

Das DIVI-Intensivregister und die Ivena-Software würden für unterschiedliche Zwecke genutzt, so Mayer: "Die Intensivkapazitäten in Schwaben beplanen wir primär mit Ivena" – das DIVI-Intensivregister werde hingegen beispielsweise dann relevant, wenn es darum geht, welches Krankenhaus unter den Rettungschirm kommt. Die Frage, ob die doppelten Meldungen in zwei unterschiedliche Register wirklich notwendig seien, "haben wir auch schon leise gestellt", so Mayer.

Doppelte Meldungen an DIVI und Ivena: Das steckt dahinter

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt auf Anfrage unserer Redaktion Folgendes: "Das DIVI-lntensivregister wurde eigens zur Pandemiebekämpfung ins Leben gerufen und wird genutzt, um einen bundesweiten Überblick über intensivmedizinische Kapazitäten zu erlangen. Das IVENA-Tool hingegen wurde bereits vor der Corona-Pandemie zur regionalen Koordination von Rettungsdiensten in Bayern genutzt und im Frühjahr 2020 um ein Modul zur Steuerung der vorhandenen Bettenkapazitäten auf (über-)regionaler Ebene erweitert." Zur Steuerung und Koordination der Kapazitäten greife das Ministerium allerdings allein auf das Ivena-Tool zurück.

Die Verwendung zweier unterschiedlicher Meldeprogramme sei sinnvoll, da das Intensivregister und das Ivena-Tool unterschiedlichen Zielsetzungen dienten sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Auswertung von Daten böten, so eine Ministeriumssprecherin: "IVENA dient neben der Information der Krisengremien in Bayern auch der Koordination von Rettungseinsätzen und umfasst aus diesem Grund eine größere Datenfülle als DIVI und bietet daher auf bayerischer Ebene verschiedene Auswertungsmöglichkeiten", so die Sprecherin. "Das DIVI-Intensivregister enthält demgegenüber lediglich Informationen zu Kapazitäten im intensivmedizinischen Bereich."

Corona-Patienten häufig mit Migrationshintergrund? Eines steht fest: Daten gibt es keine

Öffentlich diskutiert wurde zuletzt auch über Aussagen von Ärzten, die auf unverhältnismäßig hohe Anteile an Corona-Infizierten mit Migrationshintergrund auf den Intensivstationen aufmerksam machen wollten. Die Bild-Zeitung zitierte in diesem Zusammenhang den Leiter der Lungenklinik Moers, Thomas Voshaar. Der Mediziner soll unter Verweis auf Erhebungen von Ende 2020 sowie von Anfang 2021 gesagt haben: „Diese zeigen sehr deutlich, dass es offensichtlich eine Gruppe gibt, die die Politik mit Corona-Warnungen überhaupt nicht erreicht. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund.“ In dem Bild-Bericht wurde darüber hinaus der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mit den Worten zitiert: „Ich habe das genauso gehört. Aber es ist ein Tabu."

Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es von Seiten regionaler Krankenhäusern immer wieder, es würden diesbezüglich keine Daten erhoben. Auf den Intensivstationen ginge es ausschließlich darum, Patienten zu behandeln – und das unabhängig von ihrer Herkunft. Auch dem DIVI-Intensivregister liegen hierzu keine gesicherten Informationen vor. Eine Pressesprecherin der DIVI verwies aber auf die Möglichkeit, die Krankenkassen in die Erhebung herkunftsbezogener Daten von Corona-Intensivpatienten einzubinden: "Die Krankenkassen erheben sehr detailliert Daten zu Ihren Patienten. Wird Migrationshintergrund oder Sprachbarriere konkret definiert, wäre es diesen Institutionen sicherlich möglich, Statistiken zu liefern."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.