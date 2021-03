17:33 Uhr

Bei Rot über die Ampel: Polizei erwischt alkoholisierten Autofahrer

Ein junger Autofahrer wäre der Polizei vielleicht nicht aufgefallen, wäre er nicht bei Rot über eine Ampel gefahren.

Weil er offenbar bei Rotlicht über eine Ampel gefahren war, hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 25-jährigen Autofahrer in der Damaschkestraße im Spickel kontrolliert. Dabei machte der Mann mit Ausfallerscheinungen auf sich aufmerksam, so die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Autofahrer an, Cannabis konsumiert zu haben, das ihm medizinisch verordnet worden sei.

Ein Atemalkoholtest verlief positiv, eine Blutentnahme erfolgte. Einen Führerschein konnte der 25-Jährige nicht vorzeigen. Angeblich habe er ihn verloren. Im Rucksack des 39-jährigen Beifahrers fand die Polizei diverse Betäubungsmittel und Utensilien. Gegen den Fahrer und den Beifahrer werden nun Strafanzeigen erstellt. (ina)

Themen folgen