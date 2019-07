10:00 Uhr

Beim Panther-Spiel flogen auf der Toilette die Fäuste

Während des Eishockey-Spiels gegen Ingolstadt haben Panther-Fans auf zwei Brüder aus Kaufbeuren eingeprügelt. Nun standen sie vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Eishockey ist ein harter Kampfsport. Da fliegen schon mal die Fäuste, wenn zwei Cracks ohne Handschuhe ihre Kräfte messen. Beim Aufeinandertreffen der AEV-Panther mit dem ERC Ingolstadt im Curt-Frenzel-Stadion sind harte Fights an der Tagesordnung. Die Fans beider Teams mögen sich überhaupt nicht. Beim Nachbarschafts-Derby am 2. Februar 2018 kassierte der AEV vor heimischer Kulisse und ausverkauftem Haus mit 1:5 eine bittere Niederlage. Und für drei seiner Fans hatte das Match noch ein unangenehmes Nachspiel vor Gericht. Sie sollen zwei Anhänger des Ingolstädter Teams teils kräftig verprügelt haben.

Besonders pikant ist, dass die beiden Opfer, zwei Brüder, 19 und 26, aus Kaufbeuren stammen, dessen dortiger Zweitligaverein seit Jahren bei den AEV-Anhängern ebenfalls kein großes Ansehen genießt. Im Gegenteil: Vor einem Freundschaftsspiel der Panther in Kaufbeuren im August 2016 prügelten rund 50 Ultras auf beiden Seiten wüst aufeinander ein. Ob diese alte Rivalität bei dem jetzt vor Gericht verhandelten Schlagabtausch eine Rolle spielte, blieb freilich im Dunkeln.

Die Eishockey-Fans gingen aufeinander los

Bei dem nun vor Amtsrichterin Ute Bernhard verhandelten Zwischenfall flogen in der ersten Drittelpause die Fäuste nicht auf dem Eis, sondern in der überfüllten Herrentoilette hinter dem Gästeblock, in der sich Fans beider Seiten vom Bierkonsum erleichterten. Die genaue Ursache: ungeklärt. Der 23-jährige Angeklagte (Verteidiger: Frank Jud) sagt, Fans beider Lager hätten sich damals angeschrien, der 19-Jährige aus Kaufbeuren habe ihn dann am Bart gepackt und am Hals. „Aus Angst und vor lauter Panik habe ich dann einmal mit der Faust zugeschlagen“. Die beiden Gruppen seien dann aufeinander losgegangen.

Schädelprellung, geplatzte Lippe und zwei abgeschlagene Zähne

Nun griff der mitangeklagte Vater, 44, (Verteidigerin: Charlotte Ratzenberger-Seitz) ein, um – wie er betont – „meinen Sohn zu schützen“. Er ging auf den Bruder des 19-Jährigen los, der sich ebenfalls eingemischt hatte. Der schwerwiegende Vorwurf der Anklage: Er soll nun den 26-jährigen Kaufbeurer zu Boden geschlagen und dann so verprügelt haben, dass dieser einen Nasenbeinbruch, eine Schädelprellung, eine geplatzte Lippe sowie zwei abgeschlagene Zähne erlitt und wochenlang arbeitsunfähig war. Der Vater bestreitet die Schläge: „Ich habe ihn nur weggeschubst“. Der dritte Angeklagte, 29, (Verteidiger: Steffen Kraus), der sagt, seine Mitangeklagten überhaupt nicht zu kennen, soll erst nach Spielende aktiv geworden sein.

Vor dem Stadion soll er dem 19-jährigen Kaufbeurer noch einen Faustschlag verpasst haben. Auch er behauptet: „Das war nur ein Schubser“. Er räumt ein, schon einmal Mitglied der Ultras gewesen zu sein, hat sich aber mit dem Opfer versöhnt und ihm ein Schmerzensgeld gezahlt. Deshalb kommt er mit einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe am glimpflichsten weg. Den Sohn als Verursacher der Schlägerei verurteilt das Gericht zu zwölf Monaten mit Bewährung, seinen Vater zu zehn Monaten.

