Beispiel Göggingen: Wie viele Parkplätze braucht ein Stadtteilzentrum?

Geht es nach den Planern, dann wird die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße, seit Jahrzehnten die zentrale Geschäftsstraße in Göggingen, in einigen Jahren schöner aussehen. Es sollen Bäume gepflanzt werden, die künftig auf Tempo 30 beschränkte Straße soll für Fußgänger durch abschnittsweise Gehweg-Umgestaltung besser überquerbar werden, es soll mehr Bänke und Fahrradständer geben.

Das alles begrüßten die Stadträte im Bauausschuss – doch dass von den aktuell rund 34 Parkplätzen in der Straße zehn wegfallen sollen, sorgte für eine etwa einstündige Diskussion. Die kreiste um die Fragen, wie viele Parkplätze für den Einzelhandel in einem Stadtteilzentrum nötig sind und wie viel das Mehr an Aufenthaltsqualität durch weniger Autos im Gegenzug Wert ist. Wie berichtet, wird für die Aurnhammer-Straße seit Längerem ein Konzept gefordert, da die Straße schleichend an Attraktivität verliert.

"Nicht fehlende Bäume, sondern fehlende Parkplätze sind das Problem"

Willi Leichtle ( SPD) sagte in einer emotionalen Rede, die bisherigen Pläne der Stadt seien zu kurz gesprungen: „Wenn ich dort in Geschäften unterwegs bin, ist noch nie ein fehlender Baum von Ladenbesitzern angesprochen worden, sondern immer, dass es zu wenig Parkplätze gibt.“ Die Ideen von weniger Autos seien ja schön, aber Stand heute unrealistisch, zumal Göggingen viele Kunden aus den dörflich geprägten Stadtteilen Inningen und Bergheim anziehe, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht übermäßig eng angebunden seien. „Diese Ideen kommen 20 Jahre zu früh. Damit verstärken wir die Probleme des Einzelhandels nur noch, auch wenn es danach schöner aussieht“, sagte Leichtle.

Bessert sich etwas mit dem Neubau?

Aus der CSU kam Verständnis für diese Überlegungen. Das Ende vom Lied sei möglicherweise, dass Autos statt auf der Hauptstraße in Nebenstraßen parken, sagte Stadtrat Peter Uhl. Für die Kundschaft sei es wichtig, wie Geschäfte erreichbar sind. Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) sagte, sie hoffe, dass sich mit dem Neubau von Ihle (an der Stelle des ehemaligen Sport-Förg-Gebäudes) die Parkplatzsituation etwas entspanne. Das Ihle-Café, das noch in einem benachbarten Gebäude sitzt, habe zu wenig Parkplätze, was künftig mit dem Neubau wohl anders sei.

Baureferent Gerd Merkle (CSU) verteidigte die Überlegungen der Stadt. Man habe das Umfeld der Bgm.-Aurnhammer-Straße auf eine Fläche für einen Kundenparkplatz untersucht, aber ohne Erfolg. Und der neue Ihle-Bau werde die für das Gebäude nötigen Parkplätze haben, aber auch nicht mehr. Eine entsprechende Anfrage der Stadt sei abgewiesen worden. In absehbarer Zeit werde im Bereich der Bgm.-Aurnhammer-Straße möglicherweise ein anderes Gebäude abgerissen, es sei aber offen, ob das ein Plus an Parkplätzen gebe. Im Übrigen seien die 24 Parkplätze (das Ursprungskonzept sah 18 Plätze vor) von den Händlern so abgenickt worden.

Keine Bäume, wenig Aufenthaltsqualität. Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße soll ein neues Gesicht bekommen. Bild: Peter Fastl

Grünen-Stadträtin Eva Leipprand sagte in Richtung von Willi Leichtle, dass sie bei seinem Statement eher das Gefühl habe, es gehe 20 Jahre zurück in die Vergangenheit denn 20 Jahre in die Zukunft. „In der Innenstadt fuhren vor gut 20 Jahren noch Autos in der Maximilianstraße vor dem Rathaus hin und her. Die Innenstadt ist seitdem deutlich attraktiver geworden“, so Leipprand.

Park-and-Ride-Platz soll geprüft werden

Am Ende stimmten alle Stadträte dann aber doch einstimmig für die Neugestaltung, allerdings mit der Maßgabe, dass dies nur ein erster Schritt sein könne. Die Stadtwerke sollen nun auf Leichtles Anregung hin beauftragt werden, zu untersuchen, ob es Möglichkeiten für eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 zum südlichen Siedlungsrand von Göggingen gibt. Wünschenswert, so der Konsens, sei ein Park-and-ride-Platz (P+R), der das Stadtteilzentrum von Verkehr und Parkdruck entlastet. Interessant könne eine Tram-Erschließung für das Neubaugebiet an der Friedrich-Ebert-Straße sein, genauso wie für die bestehenden Wohngebiete entlang der Lindauer Straße. Auf den Feldern in der Nähe des Golfplatzes sei ein P+R-Platz denkbar, so Merkle.

Ist Tempo 30 überhaupt möglich?

In einem ersten Schritt soll aber erst einmal mit dem Staatlichen Bauamt darüber gesprochen werden, ob auf der Aurnhammer-Straße, die als Staatsstraße durch Augsburg läuft, überhaupt Tempo 30 denkbar ist. Man sei aber zuversichtlich, so Merkle. Einen Vorstoß der Freien Wähler, Tempo 30 sofort durchzusetzen, hält die Stadt nicht für erfolgversprechend. Dieter Kleber, Stadtratskandidat, Vorsitzender der Initiative „Wir in Göggingen“ und Sprecher der Arge Göggingen, ist enttäuscht. Er wundere sich, dass die Parteien der Stadtregierung auf Wahlplakaten einen Einsatz für die Stadtteile versprächen, dann aber nichts vorangehe.

Entscheidend für die Neugestaltung wird aber wohl eher das nötige Geld sein, das im Haushalt aktuell nicht verankert ist. Momentan sind die Kosten noch nicht bezifferbar.

