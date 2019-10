Bekommt Illertissen eine Hängebrücke?

Plus Am Vöhlinschloss in Illertissen soll ein Park entstehen. Wie der aussehen könnte – dazu gibt es mehrere Ideen.

Das Vöhlinschloss gilt als Wahrzeichen Illertissens – und als solches ist das Gebäude auch weithin bekannt: Für Besucher gibt es allerdings nur wenige Möglichkeiten, sich auf dem Areal zu betätigen. Das ist immer wieder zu hören und deshalb gibt es seit einiger Zeit Pläne, das Gelände aufzuwerten. Von einem Schlosspark ist die Rede, von einer Aussichtsplattform und auch von Gastronomie. Wie das alles aussehen könnte, ist noch unklar. Der Stadtrat hat nun beschlossen, mit einem Wettbewerb konkrete Vorschläge zu sammeln. Und sogar eine Hängebrücke über die Vöhlinstraße ist nun im Gespräch.

Ob es allerdings zu dieser Brücke kommt, ist noch offen: „Wir müssten erst einmal schauen, ob sich so etwas baulich überhaupt umsetzen lässt“, sagt Florian Schilling, der Leiter des Illertisser Hochbauamts. Und ob das rechtlich überhaupt möglich ist: Immerhin würde eine Brücke wohl über einige private Anwesen an der Vöhlinstraße hinweg führen. Allerdings besitzt die Idee einen gewissen Charme: Schilling weiß von anderen Städten und Gemeinden, die versuchten, ihre Ortseinfahrten pfiffig zu gestalten. Da werde etwa ein Kreisverkehr der Form einer Schallplatte nachempfunden, die auf einem Plattenspieler liegt. „Da gibt es ganz witzige Sachen“, sagt Schilling. Freilich denke man bei einer Hängebrücke gleich an „Indiana Jones“ oder dergleichen. In Illertissens ist wohl weniger Abenteuerliches gefragt. Es gehe darum, zu prüfen, ob ein Weg über die Vöhlinstraße allgemein umgesetzt werden kann. Der wäre nämlich eine gute Verbindung nach Norden, sagt Schilling. Allerdings wohl nicht ganz einfach zu bauen, immerhin müsste eine solche Brücke zirka 150 Meter lang sein.

Schlosspark in Illertissen: Neue Pläne für das Areal

Der Überweg ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die auf dem Areal rund ums Schloss denkbar sind. Dazu gehören ein Park, eine neue Gestaltung der Schlossallee (mit einem Panoramaweg) und ein Terrassengarten. Nun sind Landschaftsplaner gefragt: Im Zuge eines Wettbewerbs sollen sie konkrete Pläne für das Areal erarbeiten. Die notwendigen Gelder hat der Stadtrat jetzt bewilligt, ein Posten in Höhe von 100.000 Euro soll im Haushalt des kommenden Jahrs eingestellt werden. Der Wettbewerb ist für das Frühjahr geplant. Die dadurch gewonnen Ideen der Experten könnten danach einzeln umgesetzt werden, hieß es.

Bei der Planung muss allerdings trotzdem das ganze Schlossareal betrachtet werden – das gilt als Voraussetzung für staatliche Zuschüsse, die in einer Höhe von 60 Prozent zu erwarten sind. Nach einer ersten Schätzung könnten für den neuen Schlosspark Kosten von rund 1,14 Millionen Euro anfallen (211.000 Euro für die Planung, 928.000 Euro für den Bau). Danach fallen laufende Ausgaben für die Pflege der neuen Grünfläche an.

Vöhlinschloss Illertissen: Auch eine Gastronomie ist geplant

Bei den Stadträten kamen die Pläne für da Schlossareal gut an – und sie haben eigene Ideen: Ansgar Batzner (Freie Wähler) sprach von einem „Standortfaktor“ für Illertissens und regte an, über einen Pfad zum „Trailrunning“ nachzudenken. Der koste nicht viel und werde vielen Läufern viel Freude bereiten. Heidi Ritsche-Thoma (Freie Wähler) schlug vor, Birnenbäume anzulegen. Und Andreas Fleischer (SPD) fand es wichtig, dass eine Gastronomie entsteht. „Wer da oben spazieren geht, will auch einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen.“ Das sei vorgesehen, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen. Welche der nun zu sammelnden Vorschläge später am Schloss tatsächlich umgesetzt werden, das müssten die Stadträte zu gegebener Zeit entscheiden.

