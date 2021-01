14:50 Uhr

Beleidigendes Graffiti auf Fassade der Löweneck-Schule

Ein Unbekannter hat die Fassade der Löweneckschule in Oberhausen mit einem Graffiti verunstaltet.

Die Leitung der Löweneckschule in der Flurstraße in Oberhausen hat die Polizei über eine Sachbeschädigung an der Ostseite des Schulgebäudes informiert. Ein Unbekannter hat demnach ein beleidigendes Graffiti im Zeitraum von vergangenem Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, auf die Fassade gesprüht.

Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (ina)

