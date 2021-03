17:58 Uhr

„Berauschter“ Mann fährt auf Fahrschulauto auf

Als die Polizei zu einem Auffahrunfall ins Univiertel kam, fiel den Beamten bald etwas auf.

Von Ina Marks

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag gegen 16.20 Uhr auf der Haunstetter Straße in südlicher Fahrtrichtung ereignet. Eine 18-jährige Fahrschülerin wollte unter Anleitung ihres Fahrlehrers auf die Rumplerstraße abbiegen, musste jedoch an einer roten Ampel halten. Ein hinter ihr fahrender 24-jähriger Mann übersah das bremsende Fahrschulauto und fuhr auf.

Alle Beteiligten blieben unverletzt, laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem 24-jährigen Autofahrer während der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch und drogentypische Verhaltensweisen fest. Der junge Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen „Gefährdung des Straßenverkehrs – infolge anderer berauschender Mittel“ verantworten. (ina)

