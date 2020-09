vor 33 Min.

Bereits 7000 Augsburger machten den Coronatest im Messezentrum

Plus Alle Augsburger, die sich wegen Corona testen wollen, können dies seit Anfang September im Messezentrum tun. Ist das bald auch an den Wochenenden möglich?

Augsburger, die sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert haben, werden bereits seit Ende Mai auf dem Messegelände getestet. Dies passiert in der Messehalle 3a. Anfangs war der Kreis beschränkt. Seit Anfang September kann sich jeder Augsburger testen lassen. Zwischenzeitlich haben dies 7000 Augsburger getan. Derzeit wird allerdings nicht an Wochenenden getestet. Die soziale Fraktion möchte das Angebot ausweiten.

Betrieben wird die Teststation von der Bäuerle-Ambulanz. Der Notfall-Rettungsdienst aus Augsburg hatte sich in einer Ausschreibung der Stadt für die Betreuung der Teststation durchgesetzt, einige andere Rettungsdienste hatten abgesagt. Der Messebereich ist eingezäunt. Am Tor gibt es Kontrollen.

Corona-Testzentrum in Augsburg vergibt auch kurzfristig Termine

Es empfiehlt sich, einen Termin online zu vereinbaren. Allerdings ist es mittlerweile möglich, kurzfristig ans Messegelände zu kommen. Ein Test ohne vorher vereinbarten Termin ist montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr möglich. Das Testzentrum ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Um auch an Wochenenden den schnellen und formal korrekten Ablauf der Testung von Corona-Verdachtsfällen, also von Menschen mit Symptomen einer Corona-Erkrankung, sicher zu stellen, hat die Fraktion SPD/ Die Linke den Antrag gestellt, das Corona-Testzentrum an der Messe auch an den Wochenenden zu öffnen. Fraktionsvorsitzender Florian Freund sagt: „Dieser Schritt ist wichtig, weil dann die Menschen, die Freitagnachmittags oder am Wochenende bemerken, dass sie Corona Symptome haben, sofort getestet werden können." Dies habe den Vorteil, dass sie nicht bis mindestens Dienstagabend warten müssen, bis sie ein Testergebnis vorliegen hätten. Tobias Hock von der Bäuerle-Ambulanz sagt: "Ein Test auch am Wochenende wäre aus unserer Sicht kein Problem."

Die Abläufe im Testzentrum seien eingespielt. Testpersonen hätten innerhalb der geforderten Zeit ihr jeweiliges Testergebnis abrufen können, sagt Hock. Ziel sei es, die Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden zu übermitteln.

Testzentrum am Wochenende: Referent Erben erläutert Situation im Stadtrat

Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) erklärte im Stadtrat, dass das Testzentrum keine städtische Einrichtung sei, sondern auf eine Idee des Freistaats zurückgehe und von diesem finanziert werde. Die großen Städte und Landkreise seien nur für die Organisation der Stationen verantwortlich. Über die Öffnungszeiten entscheide aber der Freistaat. „Wenn die Stadt eine Öffnung am Wochenende wünscht, dann müsste sie diese auch finanzieren“, so Erben.

Wer sich am Wochenende testen lassen wolle, müsse zum Arzt. Grundsätzlich seien die Teststationen nach der bayerischen Teststrategie auch nicht für Bürger mit Symptomen gedacht, sondern dienten eher zur Abklärung, wenn kein konkreter Verdacht besteht, so Erben. Wer Symptome habe, solle unabhängig vom Wochentag beim Arzt vorstellig werden. Allerdings, so die Sozialfraktion, sei dies nicht immer ganz einfach. Manche Praxen machen gar keine Tests, andere haben im Hinblick auf den Hygieneaufwand bestimmte Testtage festgelegt.

Für das Testzentrum an der Messe stehe demnächst ein Umzug an. Das Testzentrum verlässt die Messe. Ab 15. Oktober geht es in die Isarstraße in Haunstetten. Hier saß früher die Straßenreinigung. Der Betrieb wurde an dieser Stelle eingestellt, nachdem die Mitarbeiter ins neue Wertstoff- und Straßenreinigungsdepot am Unteren Talweg umgezogen sind. Die Räume in der Isarstraße seien für ein Testzentrum geeignet, sagt Erben.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen