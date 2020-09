14:26 Uhr

Bereits blau angelaufen: Männer reanimieren bewusstlosen Autofahrer

Ein Auto stand mitten auf einer Straße in Göggingen und behinderte Fahrzeuge. Das kam einem Verkehrsteilnehmer komisch vor – er sah nach.

Es war am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr, als ein Verkehrsteilnehmer in der Bürgermeister-Aurnhammer-Staße in Augsburgs Stadtteil Göggingen bemerkte, dass mitten auf der Fahrbahn ein Auto stand, das bereits andere Autofahrer behinderte. Als der Mann zu dem Auto ging, war auch schnell der Grund für die ungewöhnliche Verkehrsbehinderung klar: Der 75-jährige Fahrer war am Steuer zusammengebrochen und nach Angaben der Polizei bereits blau angelaufen.

Zufällig fuhr ein Polizeibeamter in Zivil vorbei. Zusammen mit dem Polizisten barg der Helfer den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug, bei dem keine Vitalzeichen mehr festgestellt wurden. Die Helfer leisteten sofort Erste Hilfe. Weil der 75-Jährige auch nicht mehr atmete, führten sie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch.

Rettungsaktion in Göggingen: Helfer beleben 75-jährigen Autofahrer wieder

Mit Hilfe eines Defibrillators aus einer nahegelegenen Apotheke gelang es schließlich, den 75-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes zu stabilisieren. Nach Behandlung durch den Notarzt wurde der Autofahrer aus dem Bereich Passau anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Uniklinik gefahren. (ina)

